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カイ・ルーニーが44分間で4得点を挙げ、マンチェスター・ユナイテッドのU-18チームは火曜日にバーンリーを6-0で圧倒した。16歳のFWの決定力を見たファンからは、マイケル・キャリック監督率いるトップチームへの早期昇格を求める声が上がっている。トップチームは日曜日にボーンマスに0-3で敗れ、8試合未勝利のまま土曜日に敵地でチェルシーと対戦する。

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カイ・ルーニーがマンチェスター・ユナイテッドU-18で4得点

『デイリー・スター』によると、ウェイン・ルーニーの長男カイはバーンリーとのU-18の試合に最前線で先発し、22分に先制点を決めた。さらに後半開始からわずか4分、PKでネットを揺らして2-0とし、ダレン・フレッチャー率いる若手チームが攻撃力を見せつけた。

ルーニーは63分にハットトリックを達成すると、その3分後には自身とユナイテッドの4点目を記録。44分間で4得点を挙げ、フレッチャー率いるチームの連勝を伸ばした。17歳のスペイン人、ジャウメ・カマチョが5点目を加え、84分にはノア・アジャイが6点目を決めた。

マンチェスター・ユナイテッドのファン、ルーニーのトップチーム昇格を要求

ルーニーの活躍を受け、サポーターからはトップチームでの起用を求める声が上がった。次のプレミアリーグ、チェルシー戦に出すべきだと考えたあるユーザーは、「土曜の12時半ごろ、予定は空いてるかな？」と冗談交じりに投稿。別のファンは「この子はうちのFW全員より上だ。彼とレイシーはマジで」と書いた。

3人目も「次のチェルシー戦で使おう。もうどうにでもなれ」と同調。4人目は「トップチームに入れて、ルーニーの情熱をチームに吹き込んでくれ」と付け加えた。

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キャリック率いるトップチームが苦しむ中、ルーニーが希望に

ユナイテッドのトップチームは深刻な不振に陥っている。日曜日にボーンマスに0-3で大敗して未勝利が8試合に伸び、キャリックの職も危うくなる中、こうした声が上がった。怒った別のファンは「チェルシー戦にはU-18だけを出せばいい。トップチームはクソだ！！」と投稿。6人目は「トップチームで先発するには若すぎるのか？」と尋ねた。

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また別のファンは「U-18チームの応援を始めて、トップチームから離れておいてよかった」と冗談を飛ばした。ルーニーは今季のU-18プレミアリーグで3試合5得点を記録。これまでにノッティンガム・フォレストとの1-1の引き分けで得点し、リヴァプールに6-3で勝利した試合ではアシストも記録している。

ルーニーとマンチェスター・ユナイテッドの今後は？

ただ、ファンの期待とは裏腹に、ルーニーは成長途上にある。今月初めのフォレスト戦で途中出場し、プレミアリーグ2デビューを果たしたばかりだ。

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一方のキャリックは、グレイザー家およびINEOSとの緊急協議を経て続投する。45歳の指揮官は土曜の昼、スタンフォード・ブリッジで指揮を執る予定だ。



