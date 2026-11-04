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マンチェスター・ユナイテッドがローマに劇的な逆転勝利を収めた試合で、ウェイン・ルーニーはブルーノ・フェルナンデスの懸命さを欠く姿勢を厳しく批判した。マテウス・クーニャが見事な逆転劇を牽引し、マイケル・キャリックの面目を保ったものの、ルーニーは主将フェルナンデスの守備時の運動量に激怒した。

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マンチェスター・ユナイテッドが逆転で欧州の一戦を制す

マンチェスター・ユナイテッドは後半に鮮やかな逆転劇を演じ、ローマに3-2で勝利してチャンピオンズリーグの一戦を制した。キャリック率いるチームは前半終了時点で2点を追っていたが、オールド・トラッフォードで見事に巻き返した。しかし、この劇的な逆転勝利を収めても、フェルナンデスには厳しい批判が向けられた。

元ストライカーのルーニーは、低調だった前半に守備への貢献が著しく欠けていたとして、クラブのキャプテンを名指しで批判した。マティアス・スーレとドニエル・マレンのゴールにより、セリエAのローマが序盤に2点を先行。ディオゴ・ダロトは守備で広大なスペースを空けていたが、ルーニーはフェルナンデスがチームメイトをまったくサポートできていなかったと考えている。

ルーニー、フェルナンデスとチームに疑問

ルーニーはAmazon Primeで、ユナイテッド全体のアグレッシブさの欠如に驚きを示した。また、自身が担当するサイドで守備の陣形が崩れた際には、フェルナンデスが責任を負わなければならないと強調した。

「最初の失点では、チームのシステムに沿ってプレーするなら、ダロトが高い位置に上がったとき、ブルーノがそのポジションに入るべきだった」とルーニーは説明した。「戻って走らなければならない。クラブのキャプテンなのだから、走って戻り、責任を負わなければならない。チームなのだから、チームとしてプレーする必要がある。チームメイトがポジションを離れたら、そこに入りたくなくても、戻って走りたくなくても、走って戻らなければならない」

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「ファンが本当に気の毒だ。どうすればいいのか分からないのだから。何年もこのような状況にはなかった。チームを後押しすべきか、批判すべきかも分からない。本当に気の毒に思う。チームはもう打つ手がなくなっている。自信も確信もなく、完全に崩壊している」

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クーニャが終盤の劇的逆転を導く

守備の脆さが改めて浮き彫りになるひどい立ち上がりだったが、ユナイテッドは最終的に、ルーニーが切望していた闘志を見せた。後半15分を迎える直前、フェルナンデスは最初のPKを失敗しながらも、幸運にも蹴り直しの機会を得て成功させ、劇的な反撃を始めた。

その後、マテウス・クーニャが試合を完全にひっくり返した。FWは試合終盤の3分間で立て続けに2ゴールを挙げた。この活躍が、結果的にキャリックの職を守った可能性もある。

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「後半は素晴らしかった。積極的に前へ出て、最終的には勝利に値した」とルーニーも認めた。「前半はひどかったが、後半には我々が見たかった情熱と闘志があった。観客もチームを力強く後押しし、このまま勝てると感じられた」

次はアストン・ヴィラ戦へ

ユナイテッドはリーグ戦での巻き返しを図るため、この待望の勢いを次の国内での試合につなげなければならない。現在プレミアリーグで低迷する17位のキャリック率いるチームは、今週末、オールド・トラッフォードでウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラを迎える。