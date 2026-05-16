ウィレムII、GKの信じられないミスを乗り越えPO決勝へ

土曜夜、満員のコニンク・ウィレムII・スタジアムでウィレムIIがプレーオフ決勝進出を決めた。相手GKカイステンのミスをファン・アールストが決め、タイビも追加点。2-0でアルメレ・シティを下した。 第1戦を0-1で制したウィレムIIは、決勝でテルスターまたはFCヴォレンダムと対戦する。

アルメレ・シティは序盤からプレスをかけてウィレムIIを追い詰めた。2分にはドルイフが好機を迎えたが、パスがわずかに合わず。その後、ウィレムIIは第1戦同様に守りを固めた。

アウェイチームは序盤にチャンスを作った。ベッセリンクのシュートは枠を外れ、ファン・アールストの至近距離からの一撃もわずかに決まらなかった。一方、ドースの得点はオフサイドで取り消された。

ウィレムIIもカウンターで脅威を与え続けた。ヘーンはアルメレ主将ローレンスのミスを突いたが、GKクイステンに阻まれた。直後、ドデマンが倒された場面ではオフサイドが取られ、主審は介入しなかった。

序盤の激しさは収まったものの、アルメレが引き続き主導権を握る。ウィレムIIは守勢に回り、エリア周辺で危ない場面を作られたが、相手の最終パスがわずかに合わず、得点は許さなかった。

ハーフタイム直後、ウィレムIIは失点を免れた。ポクのシュートはブロックされ、PKの主張も認められなかった。直後、ウィレムIIのカウンターでスタムがポストを叩いた。

60分、一見無害な状況からアルメレGKクイステンがゴール前大きく飛び出し、ボールをコントロールミス。ウリエル・ファン・アールストが拾って難しい角度から冷静に1-0の先制点を奪った。

アウェーのアルメレは最後まで反撃を試みた。80分にはドリュイフが低いクロスを捉えたが、至近距離から外した。直後、事態は悪化。途中出場のデ・ハーンがトゥイフトへの危険なタックルで出場わずか86秒で一発退場となった。

直後、負傷したトゥイフトに代わって入ったアミン・エト・タイビが、投入直後のワンタッチボレーで2-0とし、試合を決定付けた。



