ウィレムII、10人のRKCワールウェイクに勝利し、エールディヴィジ昇格へ一歩前進

ウィレムIIは火曜日の夜、ケウケン・カンピオン・プレーオフで次ラウンド進出に王手をかけた。ティルブルグのチームはRKCワールウェイクとのブラバント・ダービーを1-0で制し、土曜16時30分キックオフの試合で勝ち抜けを決めることができる。

この試合は、ウィレムIIのムニール・エル・アルーシ選手の娘さんが亡くなられたという悲劇的な出来事に影を落とされた。試合終了15分前に交代出場する予定だったこのMFは、自身の背番号である20分目に、素晴らしい追悼の意を表された。

前半はチャンスが少ない展開で、RKCとウィレムIIのわずかなピンチ以外ほとんど動きがなかった。ライアン・フェイジのシュートもあったが、ウィレムIIGKトーマス・ディディヨン＝ヘドルは難なくキャッチした。

後半は両チームとも攻勢を強めた。開始2分、万全でないデヴィン・ヘーンが好機を迎えたが、RKC GKヤニック・ファン・オッシュが阻止。

60分にはRKCのイェスパー・ウネケンが2枚目の警告で退場。直後のCKをゴッドフリード・ロメラトーがオウンゴールし、ウィレムIIが先制した。

ハエンは20分前に交代し、エル・アルウチが投入された。アルウチは積極的に動き、ファーサイドを狙ったシュートが辛うじてクリアされるなど、決定機を演出した。

10人となったRKCは終盤の失点を最小限に抑え、0-1で敗れた。次戦のコニング・ウィレムIIスタジアムでの一戦は厳しい戦いとなる。