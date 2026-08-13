ウィレムII、ゴー・アヘッド・イーグルスに大敗し、続けて手痛い打撃を受ける

トマ・ディディヨン＝ヘードルが重いハムストリングの負傷を負ったと、ヴィレムIIが木曜日にクラブの公式チャンネルを通じて発表した。 トリコロールズのGKは「数カ月間」戦列を離れることになる。

ディディヨン＝ヘードルは先週末、ヴィレムIIの開幕戦となったゴー・アヘッド・イーグルス戦（1-4）で負傷した。1-3とリードを許していた場面で、このフランス人GKはやむなくプレー続行を断念した。

同僚GKに代わって出場したのはワウテル・ファン・デル・ステーンで、ジョン・ステーヘマン監督のチームが土曜日に本拠地でNEC相手に番狂わせを狙う一戦でも、先発するとみられている。

ディディヨン＝ヘードルの負傷は、ヴィレムIIにとって非常に大きな痛手だ。30歳の左利きGKは、2024年にセルクル・ブルージュからフリーで加入して以来、クラブでより良い選手の一人となっていた。

昨季は数々のセーブでティルブルフのクラブの昇格に大きく貢献した。さらに、FCフォレンダムとのキューケン・カンピューン・プレーオフ決勝では、PK戦で決勝PKを成功させていた。

「これはもちろん大きな痛手です」と、FCメスの下部組織出身のディディヨン＝ヘードルは語った。「ピッチに立ってチームを助けたかったです」

「今は回復に完全に集中しています。医療スタッフとともに、できる限り良い形で回復し、より強く戻ってこられるよう全力を尽くします」と、ディディヨン＝ヘードルは話している。