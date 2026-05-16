エールディビジ資格 - エールディビジ資格 Koning Willem II Stadion

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドをお届けします。

ウィレムII対アルメレ・シティFCの試合は、テレビ放送とオンラインライブストリームで視聴できます。

ウィレムII対アルメレ・シティFCの試合は、テレビとライブストリームで生中継されます。視聴方法は以下のとおりです。

外出中や海外在住の場合は、VPNで接続をオランダ経由にすると視聴できます。

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チームニュース＆メンバー

ウィレムIIは現時点で負傷者・出場停止選手なし。予想スタメンは未発表。情報入り次第更新。

アルメレ・シティFCも同様で、欠場選手や予想スタメンの公式発表はありません。試合が近づくにつれ、詳細が公開される予定です。

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

最近の調子

ウィレムIIは絶好調。直近5試合で4勝1分（RKC戦1-1）。直近の試合ではアルメレ・シティFCに0-1で勝利し、第1戦を制した。それ以前もFCドルトレヒトに1-2、ヨングAZアルクマールに3-0で勝利している。 5試合で8得点3失点と守備も安定している。

アルメレ・シティFCも直近5試合で3勝したが、第1戦は0-1で敗れた。それ以前はデ・フラフシャップに3-1、FCデン・ボッシュに3-0と2-3で勝利している。 デ・グラフシャップとの2-2の引き分けは、攻撃力はあっても守備が万全ではないことを示した。5試合で9得点7失点。

過去の対戦成績

両チームは過去2年間、さまざまな大会で何度も対戦している。直近5試合ではウィレムIIが4勝（0-1または1-0が3試合）で優勢だ。 唯一の例外は2025年3月のエールディヴィジホームでの0-2敗戦。2026年5月13日のプレーオフ第1戦もウィレムIIが0-1で制した。