ウィレムIIは、ムニール・エル・アルーシへの心温まる配慮に、RKCに深く感謝している。

ジョン・ステゲマンは、RKCワールウェイクサポーターがウィレムIIのムニール・エル・アルウチに示した温かい支援に感謝した。このミッドフィールダーは先日、未熟児の娘を亡くした。ケウケン・カンピオン・プレーオフの試合20分、彼の背番号にちなみ、スタンドは拍手と歌声で彼を励ました。

悲報はブラバント・ダービーに影を落としたが、RKCの対応は温かかった。エル・アルーチの背番号にちなみ20分、RKCファンはウィレムIIへ拍手と歌を送った。横断幕も掲出された。

試合後、ステゲマンは「ムニールが今日来てくれたこと、そしてチームを助けてくれたことをとても誇りに思う。人生で当たり前のことではない。本当に感銘を受けた」と語った。

また、RKCのファンについても「サッカーはこれほど美しく、本来そうあるべきだ。鳥肌が立ち、涙がこぼれそうだった」と称えた。

「スポーツは人々をつなぐ。15キロしか離れていないのに、RKCのサポーターは私たちとファンに敬意を示してくれた。」

「RKCのサポーターには深く感謝している。試合前にキャプテンがロッカールームで花束を届けてくれたのも、彼らの優しさだ。」

「これこそがサッカーの本来の姿だ。周囲の事情で必ずしも醜いものばかりではない。今夜、RKCのサポーターたちはそれを証明してくれた。深く敬意を表したい」とステゲマンは語った。