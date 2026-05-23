ウィレムIIが「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」昇格を決めた直後、ジョン・ステゲマン監督は感情を露わにした。ESPN記者のハンス・クラアイ・ジュニアは、プレーオフ決勝でFCヴォレンダムに勝った監督に涙の理由を尋ねた。

クラアイ記者はアウェー席前で選手たちと喜ぶステゲマンに「試合後、とても感情的になっていましたね。特別な理由があるのですか？」と尋ねた。その瞬間、彼は涙がこぼれそうになり、一度その場を離れた。

「昨年亡くなった父を強く思い出した。父は僕の最大のファンだった。それに、息子が今日SVエペ1で優勝したんだ」と涙ながらに語り、話している最中に鼻血が出た。

「すべてが重なった。でもそれは問題じゃない。今朝、息子が墓地に行き、『おじいちゃんは誇りに思っているよ』と写真を送ってくれた。父は私の最大のファンだった。それ以上でも以下でもない。彼がいてほしい。この勝利は彼への贈り物だ。泣いてごめん」と昇格監督は語った。

「全然大丈夫だよ。男でも泣くさ。おめでとう」とクラーイが言うと、ステゲマンは再び祝福の輪へ戻った。

その後、スタジアムの通路でステゲマンが息子とFaceTimeで話す姿が映し出され、笑顔が弾けた。