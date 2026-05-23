ウィレムIIがエールディヴィジに復帰

ウィレムIIは来季、フレンド・ロテリー・エールディヴィジで戦う。 土曜日の昇格・降格プレーオフ決勝でFCヴォレンダムを1-2で破り、延長でも決着つかずPK戦を制した。ヴォレンダムは先週水曜に1-2で勝ったものの「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」へ降格した。

ティルブルフのチームは、クラス・スタディオンで好スタートを切った。ムニール・エル・アルーシの的確なクロスをジーガート・バールトマンスが至近距離で押し込み、さらにデヴィン・ヘーンが追加点を奪ったがオフサイド判定で取り消された。それでも、これは緊張するヴォレンダムへの警告となった。

フィン・スタムがギブソン・ヤーからボールを奪って右下隅に決め、不安は膨らんだ。ヤーはスタムの肘打ちを主張したが得点は認められ、直後にデイブ・クワクマンと交代した。

25分のドリンクタイム中、退団間近の控え選手ロバート・ミュレンはチームメイトに怒りを示した。再開後、ジュニーニョ・バクーナのシュートはトーマス・ディディロン＝ヘードルが弾いた。前半終盤、ヴォレンダムは圧力を強めた。

後半も攻勢を強めた。

リック・クルイス監督は点差を詰めようとアンソニー・デスコットに代えてミュレンを投入。しかし後半は両チームとも決定機を作れず。 延長間近、フェールマンのスルーパスを受けたミュレンが至近距離からポストを叩いた。

90分では決着つかず延長へ。延長ではミュレンが至近距離から2-2の同点弾を叩き込んだ。 しかし直前にレリエンダルがファウルを犯し、得点は取り消された。さらにイエローカードも提示された。延長30分でも決着つかず、暑いヴォレンダムでPK戦へ。

PK戦ではヴォレンダムのノルディン・ブカラが失敗、ウィレムIIは全選手が成功させた。この結果、ウィレムIIは来季もトップリーグに残り、ヴォレンダムはクーケン・カンピオン・ディヴィジへ降格した。