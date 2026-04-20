ウィレム・ファン・ハネゲムは日曜日の夜、AZの試合を楽しんだと『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムでデ・クロムメが記している。アルクマールのチームはデ・クープのカップ決勝でNECを圧倒し、5-1で勝利した。

フェイエノールトのレジェンドは「NECはサッカーを忘れていた」と指摘。NECは、レロイ・エヒテルドが自軍の中盤を「鏡のように映し出す」戦術に屈した。

ファン・ハネゲムは「特に右SBダイクストラが終始走り続けていたのが印象的だった。彼も、左WGダールも素晴らしい選手だ」と語った。

ダールは先制点の起点となり、彼の個人技でボールはミース・デ・ウィットへ。デ・ウィットはチーム6得点の1つを記録した。

また、長期離脱していた主将ヨルディ・クラシーの復帰も大きかったと指摘した。

キース・スミットとスヴェン・マイナンスのプレーも彼を魅了した。マイナンスについては「またしても自身のテクニックを存分に示した。ビッグクラブなら即獲得するべきだ」と絶賛した。

最後に、スミットについては「移籍金が6000万ユーロしか出ないのは残念だ。彼に非はない。誰もが彼の能力を知っている。まだ若く、すでに高いレベルにある」と語った。