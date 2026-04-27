ウィレム・ファン・ハネゲムがフェイエノールトの反体制派を痛烈に批判：「クラブのためというケースはめったにない」

フェイエノールトの象徴、ウィレム・ファン・ハネゲムは、トゥーン・ファン・ボデゴムに愛想を尽かした。同氏は『アルゲメン・ダグブラッド』紙のコラムでその思いを明かした。

「デ・クローム」の愛称で知られるファン・ハネゲムは、デ・クープの現状を嘆きながら見守る。 「ほぼすべてのサッカークラブ、特にフェイエノールトで、人々が自分の利益しか考えていないからだ」

ファン・ハネゲムは具体例を示す。「シャーク・トロストが辞任し、メディアには大々的なプレスリリースが流れた。しかし彼は今も監査役として投票に参加している。後任がいないからだ。これは監査役の座に残りたいトーン・ファン・ボデゴムを通じた話だ。」

「他人をからかっているんだと思うよ。辞めたら終わりじゃないのか？もしロベルト・エーンホーンがフェイエノールトのディレクターになるなら、彼がそうした馬鹿げた慣習を断ち切ってくれることを願っている」とファン・ハネゲムは続ける。

「だからこそ彼に打診もしなかったのかもしれない。彼らが重視するのはクラブではなく、ほとんどの場合自分たちの利益だからだ」とファン・ハネゲムは結んだ。

週末の朝刊は、エーンホーンがロッテルダム・ズーデンの空席に前向きと報じた。月曜日には『フットボール・インターナショナル』のジャーナリスト、マルティン・クラッベンダムもこれを裏付けた。

クラッベンダム記者は「内部の多くがエーンホーンを最適候補と見るが、デ・クープでは1＋1が必ず2になるとは限らない。打診はあったものの正式オファーはなく、本人は前向き。唯一の障害は、ファン・ボデゴムがまだ同意していない点だ」と伝えている。