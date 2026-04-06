ウィレム・ファン・ハネゲムがアヤックスのある選手を名指し：「監督なら、もう彼とは完全に決別しているだろう」

ウィレム・ファン・ハネゲムは、アルゲメン・ダグブラッド紙のコラムで、今シーズンのエールディヴィジは決して満足のいくものではなかったと記している。PSVが27回目のリーグ優勝を決めた週末、アヤックスとフェイエノールトは再び大きな失望を味わわせた。

「もちろん、PSVがオランダの正当な王者であることは、誰もが認めている」と、彼は論説の冒頭で述べている。しかし、デ・クロムメはこの優勝について一つの指摘を加えている。

「しかし、レベルはますます低下し続けており、その恩恵を享受できるようなライバルは一人も現れなかった。このチームには、やはり常に安易な考えが潜んでいる。テルスターが6ポイントを奪い、ヴォレンダムがPSVに勝利した。これほど強力な選手層を持つチームに、そんなことがあってはならないのだ。」

さらに、PSVにとっては確かに心配のないシーズンであり、エールディヴィジ史上最も早い時期での優勝を果たした。もちろん、それはライバルたちのレベルが著しく低かったことも関係している。

それは先週末、驚くほど弱体化したフェイエノールトがFCヴォレンダムに対してほとんど抵抗できず、アヤックスがFCトゥウェンテに全く歯が立たなかったことでも改めて明らかになった。

「アヤックスは今や『史上最悪のアヤックス』というレッテルに近づきつつある」とファン・ハネゲムは指摘する。「もし外国人として土曜日にたまたまアムステルダムにいて、アヤックス対FCトゥエンテのチケットを手に入れることができたなら、スタンドで『騙された』と思うだろう。まるでアマチュアチームの試合を見ているかのような気分になるはずだ。」

この元トップ選手は、ある1人のアヤックス選手を名指しで批判している。「そして、交代でピッチを去るワウト・ウェグホルストの『まさか本当に交代なのか？』という表情を見る。ロナルド・クーマンからオランダ代表での積極的な役割をこれほど称賛され、あのようなシーズンを経てなお、自分こそが他より優れていると主張する度胸を持つ男だ。」

「もし私が監督なら、即座に彼を見限るだろう。ウェイホルストは、アヤックスでもオランダ代表でも、本当に勝負がかかった場面でチームの利益を考えられない。それってどう考えてもおかしいだろう？」と彼は語る。最後に、ファン・ハネゲムはフェイエノールトの戦いぶりについても一言触れた。

「彼らもここ数ヶ月、ろくにプレーできていない。もちろん、アラード・リンドハウトは信じられないほど下手くそだし、上田綾瀬にはPKが与えられるべきだった。だが、純粋にサッカーの面だけを見れば、来シーズン、フェイエノールトがPSVに迫れるなどという希望は微塵も持てない。」