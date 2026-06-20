ウィレム＝アレクサンダー国王は土曜夜、マキシマ王妃とアリアン王女と共に、オランダ対スウェーデンのワールドカップ戦（5－1）を観戦した。試合後、3人はNOSの取材に応じた。

「心肺蘇生器がどこにあるか何度か確認しました。時折、それが必要になるかもしれないと思ったからです」と国王はスリリングな試合を振り返った。「でも、最終的にはとても楽しみました。素晴らしい試合で、スリルもありました。」

「心臓には少しきつかったが、とにかく楽しめた。この素晴らしい瞬間にここでオランダを応援でき、本当に嬉しい」

試合後、一行はオランダ代表のロッカールームも訪問。国王は「選手たちはとても喜んでいた」と語った。

「彼らはチームとして団結し、力を合わせて試合を支配した。早い時間帯のゴールは最高だった。1800万人の代表監督を代表し、ロッカールームで選手たちに感謝を伝えられたのは特別な瞬間だった」

試合中、国王夫妻はFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の隣に座り、「私はFIFAのゲストで、ホストの隣に座るものだ」と述べ、インファンティーノ会長との雑談では「今後数年間の平和賞についていくつか提案したかもしれない」と冗談を交えた。

これは12月に初受賞者が決定した「FIFAピース賞」を指す。初代受賞者は米国のドナルド・トランプ大統領だった。

数時間後、ウィレム＝アレクサンダー国王、マキシマ王妃、アリアーン王女は1200km離れたカンザスシティへ移動し、キュラソー対エクアドルの試合を観戦する予定だ。