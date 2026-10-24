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ミドルズブラのFWウィル・ランクシャーが2得点を挙げ、今季チャンピオンシップで初めて得点数を2桁に乗せた選手となった。ミドルズブラは金曜日、ボルトン・ワンダラーズを5-1で圧倒した。キム・ヘルベリ率いる得点力豊かなミドルズブラは、敵地タフシート・コミュニティ・スタジアムで相手を圧倒し、2部リーグの首位に浮上した。

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ゴール量産のストライカーが敵地での大勝をけん引

今夏に1000万ポンドで加入したランクシャーは、リーグ戦12試合で11得点、公式戦では計13得点に到達した。ミドルズブラは、直近5試合でウォルヴァーハンプトンとのアウェー戦での勝利を含む勝ち点10を獲得していたボルトンを圧倒。かつてボルトンでプレーしたウィンガー、アマリオ・コジアー＝デュベリーは、エイダン・モリスの先制点にアシストで絡み、自らも得点を記録した。また、ルイス・ブラントがオウンゴールを喫した後、テオ・ベアーが1点を返した。

猛攻を続けるミドルズブラが前半を支配

ミドルズブラは前半に今季チャンピオンシップ最多となる20本のシュートを放った。13分には、ラデク・ヴィテクがルベン・ロドリゲスの力のないシュートをキャッチしてからわずか26秒後に先制。左サイドから攻めて右へ展開すると、昨季ボルトンのリーグ1からの昇格に貢献したコジアー＝デュベリーがクロスを送り、モリスがゴールまで約4.6メートルの位置から決めた。

その後、ヴィテクは約18メートルからのロドリゲスのシュートを弾き、アイルランド代表のギャヴィン・バズヌはコジアー＝デュベリーとランクシャーのシュートを防いだ。しかし31分、トミー・コンウェイの横パスからランクシャーが押し込む。さらに8分後、コンウェイに当たって外に出たにもかかわらず誤って与えられたCKをセバスティアン・バーハルターが蹴ると、アディルソン・マランダのヘディングシュートがブラントに当たってゴールに入った。

ミドルズブラのヘルベリ監督はBBCラジオ・ティーズに対し、こう語った。「パフォーマンスには非常に満足している。我々は攻撃的なチームで、自分たちを信じたいと思っている。ボルトンもプレーしようとし、積極的に試合の主導権を握ろうとしていた。それは私の好きな姿勢だし、彼らを称えたい。

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そうなると試合はオープンになる。観客にとっても、サッカーが一進一退になるところが魅力だ。我々はいくつか本当に素晴らしいゴールを決めた」

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決定力の高さで大勝を確実に

前半アディショナルタイムの2分にガイスカ・ララサバルのお膳立てからベアーが1点を返し、後半にはバズヌが再びランクシャーのシュートを阻んだものの、アウェーチームは主導権を握り続けた。73分、コジアー＝デュベリーが利き足ではない右足でゴール上部に強烈なシュートを突き刺すと、ランクシャーが素早いカウンターから至近距離で決めた。

試合を振り返り、ヘルベリ監督は続けた。「勝利と自分たちのプレーに非常に満足している。選手たちは本当によくやったと思うし、実に素晴らしかった。ゴールについては、プレーの仕方、ペナルティーエリア周辺での質の高さ、そしてどれだけ多くのチャンスをつくったかという点で、美しさがあったと思う。質の高いチャンスもいくつかつくった。ベンチから出た5人を含め、多くの選手が貢献したことも非常に前向きな材料だ。それをアウェーのサポーターの前で存分に味わっている。信じられないよ」

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守備の脆さへの早急な対処が必要

ストーム・オースティンのさなか、ミドルズブラの攻撃力は21歳の中心選手ランクシャーとチームメートたちを順位表の首位へと押し上げた。一方、プレミアリーグ昇格を目指すうえでは守備を引き締めることが欠かせない。前半終了前に失点したことで、今季リーグ戦の失点は17に増え、無失点はわずか2試合にとどまっている。一方、完敗したボルトンは金曜日の大敗を受け、直近の勢いを取り戻すために早急に立て直さなければならない。