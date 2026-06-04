セラ・デ・ブルインは水曜日、オランダ対アルジェリア戦（0-1）前に国歌『ウィルヘルムス』を歌唱。その際2か所でミスをした。翌日、芸名「SERA」として知られる彼女は『アルゲメン・ダグブラッド』紙のインタビューに答え、デ・クープでのパフォーマンスを振り返った。

スライデレヒト出身の32歳歌手は、冒頭で「blijf ik tot in den dood（死に至るまで留まる）」を「ben ik tot in den dood（死に至るまで私は）」と、さらに「onverveerd（不屈の）」を「onvereerd（不敬な）」と歌った。特にXで大きな騒ぎになった。

彼女はギターを弾きながら歌う独自のスタイルで『ウィルヘルムス』を歌う芸術的自由を与えられ、リハーサルも十分にこなした。「歌詞をノートにびっしり書き込んで覚えた」と語る。

楽屋で映像を確認し、完璧でなかったことに気づいた。「全力で臨んだけど、満員のスタジアムと何百万人もの視聴者を前にすると、やはり緊張した」と振り返る。

一方で称賛の声もあったと語り、「全力で準備した。ミスはやくざだが、あの場に立てたことを誇りに思う」と胸を張った。

それでも歌う機会があれば、また両手でつかむつもりだ。