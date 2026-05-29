ウィルフレッド・ヘネーは『Vandaag Inside』での去就について言及した。彼はレネ・ファン・デル・ハイプと同様に週1回休みたいと考えているが、Talpa社内ではそれが司会者よりも敏感な問題だという。

ヴァン・デル・ハイプは1月から出演を週4日に減らし、水曜は不在のためゲストが座る。

ポッドキャスト『Zolang Het Leuk Is』で司会のロブ・ケンプスから「同じ給料で出演しなくてもいいなら番組を続けるか」と問われたジニーは、「その場合は制作本数を減らし、休みを増やすだろう」と答えた。

これを聞いたケンプスは「つまり、お金が最大の動機だ」と結論づけた。しかしゲネーは「状況はもっと複雑だ」と反論した。

ジーンは、タルパが自分の出演をヴァン・デル・ハイプとは別物と見なしていると説明。経営陣は『ヴァンダグ・インサイド』が自分やヨハン・デルクセンがいなければ続かないと考えているという。

ゲネーは「私も『それなら週1日休みをくれ』と言ったが、当時は全員が出演していたので無理だった」と振り返る。

ケンプスは、ジニーが自分には影響力がないかのように話すことに違和感を示す。ジニーは、次の契約交渉で話題になる可能性はあると認め、後任候補としてトーマス・ファン・フローニンゲンを挙げた。

「トーマス・ファン・フローニンゲンなら引き継げる。その可能性はある」とジェニーは語った。