ウィルフレッド・ヘネーは、アマチュア試合でアリエン・ロッベンに押された場面について詳細を語った。番組『Vandaag Inside』の司会者は、元オランダ代表の行動に驚いたとし、これが単発ではないと指摘した。ヘネーによると、その前には複数の出来事があったという。

ロッベンが監督するFCフローニンゲンU-14は首位ヴィクトリアに1-0で敗れ、ヴィクトリアにはジニーの息子が所属している。試合後、ロッベンと主審が口論となり、ジニーが割入った。

これに怒ったロベンが司会者を突き飛ばし、「口出しするな」と言い放った。

映像を見たヨハン・デルクセンは「代表記録保持者に突き飛ばされるのは笑えない。相当怒っていたのだろう」と語った。

ゲネーはさらに「試合前、年配の審判がロッベンの写真を求め待っていたが、ロッベンは応じなかった」と明かす。

ハーフタイムで1－0と息子チームのリードを聞いた際、ロッベンはゴールキックかコーナーキックの判定に激怒し、前半を通じて審判を激しく罵っていたという。

レネ・ファン・デル・ハイプは審判を見て笑いをかみ殺す。「こいつ、土曜に気楽に笛を吹くだけの男だ」。デルクセンも驚く。「ロッベンがこんなことするなんて想像できない。アマチュアベンチ前で村の変わり者のように立ってるなんて失態だ」。

さらにヘネーは、試合中に下された判定にも言及。「前半には100％ゴールだったのに取り消された。PKも与えられるべきだった。本来3－0だったはずだ。」

試合後、ジェニーはロッベンに声をかけに行った。「そんなに気にするなよ」と。するとロッベンは「余計なことを言うな」と返した。

ジニーは当初冗談だと思ったが、そうではなかった。「さらに『バカ』とも言われた」と明かした。

ヴァレンティン・ドリーセンはジニーが意図的に対立を仕掛けたと示唆したが、ジニーは否定。「前半の出来事に驚いたから彼に近づいた。主審は動揺し、相手側の怒声に押されてPKを誤審した」。 後半もピッチに入って同じように怒鳴り続けていた。残念だ」