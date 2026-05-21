ウィム・キーフトは、34歳のネイマールが今回のワールドカップで再び輝くことを願っている。ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』のレギュラーである彼は、このブラジル人FWが「怪我の多い選手」というイメージに悩まされていることを知っている。

キフトは木曜のポッドキャストで、グループリーグ初戦のモロッコ戦を前に「万全な状態で素晴らしいプレーを見せてほしい」と語った。

「結局、彼は『泣き虫』として歴史に残るだろう。大げさな演技をする選手としてね。でも、バルセロナでの素晴らしいプレーをみんな忘れてしまっている」とキーフトはスペインでの全盛期を振り返る。

レネ・ファン・デル・ハイプも「サントス時代の映像を見れば分かる。デビュー時は10kgも軽く、信じられないほど速かった」と続けた。

ネイマールがブラジル代表で最後にプレーしたのは2023年10月。それでもカルロ・アンチェロッティ監督は米加墨開催のW杯に彼を招集した。2014、2018、2022年に続き4度目の出場となる。

現在彼はふくらはぎの負傷で6月14日のモロッコ戦出場が懸念されているが、代表チームのロドリゴ・ゾガイブ医師は『O Globo』紙のインタビューで不安を否定した。

「ネイマールはほぼ、あるいは完全に万全の状態で代表チームに合流するだろう」とこのスポーツドクターは語った。ブラジル代表は5月27日にトレーニングを開始し、ワールドカップに向けた準備に入る。