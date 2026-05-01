ウィム・キーフト：「彼はロビン・ファン・ペルシーの監督キャリアを救ったかもしれない」

ウィム・キフトは『デ・テレグラーフ』のコラムで、ロビン・ファン・ペルシーのキャリアはディック・アドヴォカートに救われた可能性があると述べている。

フェイエノールトは今シーズン苦戦。ファン・ペルシーの下、ヨーロッパリーグのグループステージ突破ならず、ユーロジャックポットKNVBカップも2回戦で敗退した。

エールディヴィジでは好スタートを切ったものの、途中で失速。それでもライバルも勝ち点を落とし、現在2位を保っている。

不振を受け、3月にはアドヴォカートがシーズン終了までファン・ペルシーのアドバイザーに就任。以降、フェイエノールトは負けなしだ。アヤックス（1-1）、FCヴォレンダム（0-0）、NEC（1-1）と引き分け、FCフローニンゲン（3-1）に勝利した。

キーフト氏は「ファン・ペルシーは自分が間違った道を進んでいたと気づいているはずだ。直近の引き分け3試合とフローニンゲン戦の勝利にはアドヴォカートの影響が見えた」と語る。

攻撃的サッカーを標榜していたファン・ペルシーにとって、現実的な戦術への転換は痛ましいが、CL出場権獲得と監督としての再評価につながる可能性もある。

「ここ数週間の変化が彼に反省をもたらさなければ、今後も自らを滅ぼすだろう」とキーフトは結んだ。