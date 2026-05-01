ウィム・キーフト：「ロビン・ファン・ペルシーにとって痛ましい現実だ」

ウィム・キフトは『デ・テレグラーフ』のコラムで、ロビン・ファン・ペルシーのキャリアはディック・アドヴォカートに救われた可能性があると述べている。

今季のフェイエノールトは苦戦。ファン・ペルシーの率いるチームはヨーロッパリーグのグループステージ突破ならず、ユーロジャックポットKNVBカップも2回戦で敗退した。

エールディヴィジでは好スタートを切ったものの、途中から失速。それでもライバルも勝ち点を落とし、現在2位を保っている。

不振が続き、3月にはアドヴォカートがシーズン終了までファン・ペルシーのアドバイザーに就任。以降、フェイエノールトは無敗で、アヤックス（1-1）、FCヴォレンダム（0-0）、NEC（1-1）と引き分け、FCフローニンゲン（3-1）に勝利した。

キーフト氏は「ファン・ペルシーは自分が誤った方向に進んでいたと気づいたはずだ。直近の引き分け3試合とフローニンゲン戦の勝利には、アドバイザーであるアドヴォカートの影響が見えた」と語る。

攻撃的サッカーを標榜していたファン・ペルシーにとって、現実的な戦術への転換は痛ましいが、この調整によりCL出場権獲得と監督としての再評価の可能性が開けた。

「ここ数週間の変化が彼に考え直させるきっかけにならなかったなら、今後も自ら災いを招くだろう」とキーフトは結んだ。