ウィム・キーフトは『デ・テレグラーフ』紙のコラムで、キュラソー代表チームの混乱に触れている。本来はフレッド・ルッテンが監督としてW杯に臨むはずだが、ディック・アドボカート監督の復帰を望む声は依然として絶えない。

キーフトは週刊コラムでこれを「ソープオペラ」と表現。アドボカート監督の復帰を突然主張する勢力がある一方、協会会長はルッテン監督を支持。代表選手たちはルッテン監督の下で続けるよりアドボカート監督の復帰を望んでいるという。

キフトは、W杯直前の今、アドヴォカートは表舞台から身を引くべきだと主張する。「ルッテンへの痛手ではあるが、アドヴォカートが後任になるのは許されない。 そもそも就任から間もないルッテンに対し、選手たちが彼の立場を修復不能にするような発言をすること自体がおかしい」

キフトは「大会まであとわずかなのにルッテンが辞める理由がない」と疑問を投げかける。「アドヴォカートとルッテンの違いは分かるが、今回の事態は理不尽だ。」

アドヴォカートは私的理由から一度辞任し、その後ルッテンが就任。PSVなどで監督経験のあるルッテンはキュラソーサッカー協会から全面支持を受けており、ギルバート・マルティナ会長は「ワールドカップでもルッテンがチームを率いる」と明言した。

ルッテンは就任後、親善試合2連敗で批判を受けた。W杯ではドイツ、エクアドル、コートジボワールと同組だ。