アヤックスは日曜、ホームでユトレヒトに1-2で敗れ5位に転落。NOS『Studio Voetbal』ではドルベルグが取り上げられた。

ウィム・キーフトはドルベルクへの不満を隠さない。「彼の才能は認める。だが素晴らしい週のあと、ひどい週があるとがっかりする」。1週間前にはPSV戦で称賛を浴びていた。

ピエール・ファン・ホイドンクは「良いストライカーだが、数字がそれを示していない」と指摘する。今季エールディヴィジでドルベルグは1083分出場し、3ゴール3アシストにとどまっている。

それでもファン・ホイドンクは彼を完全に見限らない。「アヤックス初期のドルベルグは素晴らしかった」と語る。 特に16/17シーズンは価値を示したが、不調の時期も多かった。翌シーズンは23試合6得点にとどまった。

テオ・ヤンセンもまた、このストライカーの資質を認める一方で、すぐに相対化する。「彼は強靭で、技術に長け、ボールコントロールが素晴らしく、うまく体をひねって抜け出し、シュートもなかなかのものです。しかし、彼は自らを追い込むことがほとんどありません。調子が良ければ流れに乗りますが、調子が悪いと、彼も目立たなくなります。」

ガルシア監督は日曜の試合開始から1時間後、ドルベルグに代えてウェグホルストを投入した。終盤、ウェグホルストのゴールでアムステルダム勢は勝ち点1を手にしたかと思われた。しかしユトレヒトDFファン・デル・ホーンの遅効弾がアヤックスの望みを打ち砕いた。

この敗戦でアヤックスは5位に落ち、プレーオフ進出も危ぶまれる。残り1節となり、欧州カップ戦の直接出場権はもはや確実ではない。