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ウィム・キーフトは日曜午後、アヤックス対ADOデン・ハーグ（3-0）でのジョルティ・モキオのプレーを堪能した。その思いをNOS Studio Sportで語った。

アヤックスはヨハン・クライフ・アレナで、ADOを難なく退けた。前半のうちにスコアは3-0となり、マッテオ・ワエムがレッドカードで退場したため、後半のADOにはまったく反撃の余地がなかった。

キーフトによれば、アヤックスで際立っていたのはモキオだ。若きコンゴ人選手は2点目を決めただけでなく、見事なパスも次々に繰り出した。しかし、セクー・シラの激しいタックルを受け、試合終了10分前に交代。タックルの衝撃と痛々しい退場の様子から、深刻な負傷とみられる。

「残念ながら悲しい終わり方になったが、特に前半は本当に素晴らしかった」とキーフトは語る。「もちろん、ああいう試合ではスペースもある。それでも、すべてがスピーディーで、ボールの収め方も良かった……」

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続いて、躍動するモキオの映像が流れた。キーフトは特に、ここ数週間のアヤックス所属選手の成長に感銘を受けている。

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「以前の試合と比べて、ボールを持ったときの落ち着きもずいぶん増した」と、キーフトは18歳のMFの進歩を指摘する。「パスはすべて狙いどおり。受け手がそのまま走れる、ちょうどいい速さなんだ。驚くべき存在になりつつある」

「彼は好印象を与えている。能力があるし、強く、速く、身のこなしもいい。最初はかなり荒削りだったが、今はしっかりやれている。あの負傷はもちろんひどいことだ」

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モキオの負傷の正確な程度はまだ分かっていないが、ミチェル・サンチェス監督は試合後、すでに「非常に深刻」で「懸念すべき」状態だと示唆した。

アヤックスは来週末、エールディビジで極めて重要な一戦に臨む。デ・カイプで行われるデ・クラシケルで、フェイエノールトと対戦する。