ウィム・キーフト氏はポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、ロナルド・クーマン監督が2026年W杯に向けヴィルジル・ファン・ダイクのコンディションを懸念していると語った。これは同監督がNOS『Studio Voetbal』で示した言動に基づく分析だ。

日曜の『Studio Voetbal』で二人は代表選考を議論し、63歳の監督はコンディションの重要性を強調した。

「昨日クーマンと代表について話したが、彼は『ファン・ダイクが今シーズンをどう乗り切るか』を気にしているはずだ」と述べ、リバプールで戦った主将の疲労を心配した。

キーフトは「彼は40試合も高いペースとプレッシャーの中で戦った。毎試合、ストライカーがヘディング争いで飛び込んでくる」と説明する。

「これまでの蓄積も出るだろう」とキーフトは34歳の主将の年齢に言及し、「ワールドカップで彼がどう出るのか、とても興味がある」と結んだ。

とはいえ、万全なら代表の要であることは変わりない。

「先ほどのスピーチでも言った通り、彼は監督として望むキャプテンだ」とクーマン監督は当時NOSに語った。「真のプロで、チーム内の模範であり、存在感のある選手だ。時折甘すぎる面もあるが、それも人間らしい。私自身もそうだった。だが、我々は最高のパフォーマンスを発揮するヴァージルが必要だ。」