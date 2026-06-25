ウィム・キーフトは懸念を示す。「オランダはワールドカップの残りを彼なしで戦ってはならない」

ウィム・キーフトは『デ・テレグラーフ』紙のコラムで、オランダ代表ドニエル・マレンへの信頼を崩していない。

キーフトは、今回のワールドカップでマレンに大きな期待を寄せていた。「彼はASローマで絶好調で、代表でも同じように活躍してくれるはずだった」

「親善試合2試合と日本、スウェーデンとのW杯2試合を経て、マレンはストライカーから右ウイングへ、さらにチュニジア戦ではベンチへ追いやられないよう注意すべきだ。ブライアン・ブロッベイやクリセンシオ・サマーヴィルが結果を出しているからだ」とキーフトは指摘する。

それでもキエフト氏は、クーマン監督がチュニジア戦でマレンに右ウイングとしての最後のチャンスを与えるかもしれないと語る。「オランダはすでに次のラウンドに進出しており、大会中にマレンを失いたくないからだ。彼の自信は落ちているかもしれないが、まだ2試合しか終わっていない」。

「大会後半でマレンが必要になるかもしれない。彼のためにも、チュニジア戦で1点取れば気分が上がるだろう」とアムステルダム出身のアナリストは結んだ。

マレンは代表55試合で13得点9アシストを記録している。

さらに、サマーヴィルとメンフィス・デパイが出場停止の危機にあるため、マレンには幸運が味方する可能性もある。