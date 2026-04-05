ウィム・キーフトは呆れ返ってこう語った。「彼はアイコンだが、もう何も貢献していない。ゼロだ！」

日曜日の夜、番組『Studio Voetbal』では、FAカップ準々決勝で痛恨の敗北を喫したリヴァプールに対し、厳しい評価が下された。アルネ・スロット監督率いるチームはマンチェスター・シティに0-4で敗れ、驚くほど脆弱な印象を残した。アナリストたちは、攻撃陣と守備陣の両方について深刻な懸念を表明している。

リヴァプールはエティハド・スタジアムで痛烈な一撃を食らった。エルリング・ハーランドがハットトリックを達成して大活躍を見せた一方、モハメド・サラーはPKさえも外してしまった。スロット監督率いるチームは序盤はまずまずのスタートを切ったものの、後半に入ると完全に崩れ去った。

放送中のブードゥイン・ゼンデンは、リヴァプールの構造的な問題に言及した。「サッカーは単純だ。1点多く取れればそれでいい。だが、得点できず、守備が穴だらけなら、問題が生じる」。元ウイングによると、現在チームには安定性が欠けているという。

ゼンデン氏は、複数の選手が最低限のレベルを下回っていると指摘した。「ハーランドは3ゴールを決めたが、コナテは調子が悪そうだし、ファン・ダイクも精彩を欠いている。ゴメスはマークの位置が間違っている。とにかくミスが多すぎる。」

ラファエル・ファン・デル・ファールトは、スロット監督率いるチームが昨シーズンとは大きく対照的だと指摘する。「昨年は、最後の最後でうまくいくことが多かった。そんな時は『これは偶然じゃない』と思うものだ。だが、サッカーには運も少しはつきもので、今は単に運に見放されているだけだ」。彼によれば、今こそその差がいかに紙一重であるかが明らかになっているという。

ウィム・キーフトは、再び期待外れだったサラーを特に厳しく批判した。「彼がアイコンであることは理解しているが、もはや何も貢献していない。ゼロだ。」このアナリストは、このストライカーがまだスタメンにふさわしいのかという疑問を公然と投げかけている。「アイコンである以上、その難しさは十分理解している。彼を外せば、チームが完全に崩壊してしまうのではないかと恐れているのかもしれない。」

キーフトは、エジプト人選手の急激な衰えに驚いている。「まさか、突然すべてが終わってしまうなんてあり得ないだろう？年を取りすぎて、もう無理だなんて？」ヴァン・デル・ファールトは、サラーが以前のような爆発力を失っていると付け加えた。

アルノ・フェルメールンは、オランダ代表におけるヴィルジル・ファン・ダイクの状況について懸念を述べて締めくくった。「クーマン監督はファン・ダイクのことを心配しているだろう。シティの攻撃陣のスピードと、ファン・ダイクの動きを見れば、ワールドカップではあまりスペースを与えてはいけない。」