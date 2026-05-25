ウィム・キーフトは、ここ数年のアヤックスの移籍政策を批判している。ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、この元ストライカーは、アヤックスが来季は1人の定位置ストライカーに絞るべきだと主張した。

話題はまずリヴァプールの補強に移る。レネ・ファン・デル・ハイプはクラブレジェンド、スティーブン・ジェラードの言葉を引用した。ジェラードは今夏アレクサンダー・イサクとウゴ・エキティケを同時に獲得したクラブの判断に疑問を呈していた。

キーフトも同意し、アヤックスの例を挙げる。「ウェグホルストを獲得したのにブロッベイがいて、ブロッベイが去った後にドルベルグまで呼び戻す。理解できない」と語った。

キフトは「ある週は自分が、次の週は相手が起用される状況はストライカーにとって好ましくない。ストライカーは得点王になりたいだけだ」と強調する。

優れたストライカーは事前に立場を明確にすべきだと語る。「監督と話し、自分がプレーできると確信する。ハーランドがいても、自分が正ストライカーになれると幻想は抱かない」

さらに、試合終了20～25分前にベンチに下げられるような監督にも価値はないと断じる。

来季のアヤックスでも9番の行方は依然不明だ。ヴェグホルストの退団の可能性は高く、ドルベルグの去就も不透明だからだ。