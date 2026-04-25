ウィム・キーフトが描く理想は、この2人がフェイエノールト再建を担うこと。

ウィム・キーフトは、ロバート・エーンホーンとマックス・ホイベルツのフェイエノールト同時加入を歓迎すると、デ・テレグラーフ紙のコラムで語った。

アムステルダム出身の彼は、デニス・テ・クロースが退任する今、フェイエノールトは大きな賭けに出るべきだと語る。「テ・クロースは2つの役割を担っていた。だからフェイエノールトは、ロベルト・エーンホーンを最高経営責任者、マックス・ホイベルツを技術責任者として迎えれば、理想的な布陣になる」。

「シーズン終了時に2人ともフリーになり、エーンホーンはフェイエノールト出身。AZの好成績は彼らが築いた基盤の成果で、先週のカップ戦優勝もその証拠だ」とキーフトは語った。

金曜にはポッドキャスト『Kick-off』でもエーンホーンの名が取り沙汰された。ジャーナリストのマルセル・ファン・デル・クラーンは「彼は常にフェイエノールトを思い、サポーターの信頼も厚い。よって、起用は妥当だ」と語る。

「エーンホーンはチームに落ち着きをもたらし、ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストやキース・ファン・ウォンデレンも力を発揮できる。悪い選択ではない」

ヴァレンティン・ドリーセンも同意見だ。「彼の性格は分かっているし、すぐに協議を始められる。AZでの経験や委員会活動も評価できる」。

選考プロセスは不要で、本人もしっくりこないだろう」と結んだ。