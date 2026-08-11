ヴィム・キーフトが、新たな代表監督探しにおけるオランダサッカー協会（KNVB）の対応を痛烈に批判した。ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で明かしたもので、元スター選手はオランダ代表においてロナルド・クーマンの後任はとっくに決まっているべきだったと指摘している。

6月30日、約1カ月半前にクーマンはオランダ代表監督を続投しないことを明らかにした。その後、KNVBは複数回の話し合いを行ってきたが、いまだ正式な後任決定には至っていない。キーフトはこれを理解できないとしている。

「いや、でもこれは恥だろう？ KNVB全体の無能さだ」と、彼は怒りをあらわにする。「彼（クーマン、編集部注）が去ることは夏の間ずっと分かっていたはずだ。もし分かっていなかったなら、『今すぐ知りたい。でなければ別の人を選ぶ』と言うべきだった」

「これは前代未聞だ。本当に前代未聞だ」とキーフトは続ける。続いてミシェル・ファン・エグモンドは、1週間以上前にミハエル・ライツィヘルと非常に踏み込んだ話し合いが行われたにもかかわらず、その後もまだ決断が下されていないことに触れた。「このままだと、彼も『じゃあもういい』と言い出すかもしれない」とファン・エグモンドは見ている。

キーフトはそのシナリオは想定していない。「そんなことはしないよ。ライツィヘルは、もし自分がその役に就けるなら本当に幸運だと思うべきだ。もちろん、どうなるかは分からない。でも、みんなもう彼に反対している。私だって、もっと経験豊富な人物をそこに置きたい。とはいえ、私にも分からないよ」

現時点で、KNVBにはもはや他の有力候補はいないようだ。ペーター・ボスはすでにPSVへの再コミットを決め、エリック・テン・ハフはFCトゥウェンテに、アルネ・スロットはクラブフットボールで新たな仕事を探したい意向を示している。

ルイ・ファン・ハールは、トップフットボール担当ディレクターのナイジェル・デ・ヨングがいつでも自分に電話していいと話していたが、現時点でそれは実現していない。そのため、ここ最近はヨング・オランイェを率いていたライツィヘルが、クーマンの後任となる最有力候補とみられている。