ヴィム・キーフトは、代表監督シャビ・エルナンデスがギリシャ戦でオランダ代表をどのように配置したのか、まったく理解できないという。元FWは、とりわけデンゼル・ダンフリースのポジショニングによって右サイドに大きな問題が生じていると見ており、それがクリセンシオ・サマーフィルまで試合から消していると指摘した。

オランダ代表はテッサロニキで悲惨な前半を過ごし、2点のビハインドを背負ってロッカールームへ引き揚げた。フォティス・イオアニディスが23分に先制点を決め、前半終了間際にはルベン・ファン・ボメルの軽率なボールロストからギオルギオス・マスラスが追加点を挙げた。

NOSのハーフタイム分析で、キーフトはシャビの戦術的な選択に明確に矛先を向けた。「ダンフリースのポジションはまったく理解できない。こちらがボールを保持している時、彼はすでにひどく低い位置にいる」と元オランダ代表は指摘する。

キーフトによれば、この右SBの位置取りによって複数のオランダ代表選手が持ち味を出せなくなっているという。「そのせいで彼は自分自身を試合から消しているし、サマーフィルも試合から消している。ある時点でシャビ監督が『これはうまくいかない』と気づかないのも理解できない」

ラファエル・ファン・デル・ファールトも、オランダのプレーをまったく評価していない。元MFは、明確な組織を欠いたチームだと見ている。「正直に言って、これは本当にどうしようもなくひどい前半だと思う」

ファン・デル・ファールトはさらに一歩踏み込んで批判した。「みんな混乱して動き回っている。こんなふうにアムステルダムを歩いていたら、通りに混乱した人たちがいるといって警察を呼ばれるよ。本当に普通じゃない。みんな好き勝手にやっている」

イオアニディスの失点場面では、フィルジル・ファン・ダイクも批判を免れなかった。ファン・デル・ファールトは、まずダンフリースが危険な状況になりそうだともっと早く察知すべきだとし、そのうえでキャプテンにも矛先を向けた。「ファン・ダイクはもっと早くそれを見極めなければならないし、そうすればファン・デ・フェンも自動的についていく。実際のところ、ここではみんな判断ミスをしている」

キーフトもこれに同調し、これほど経験豊富な選手たちにはもっと多くを求めてよいと語った。「名前と経験の面で、かなり大きな選手たちなんだからね。何が起きようとしているのかを感じ取り、見極めなければならない」