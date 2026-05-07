ウィム・キーフトがフェイエノールトの候補選手名を挙げたが、すぐに訂正された

フェイエノールトは今シーズン限りで退団するデニス・テ・クロースの後任を探している。ウィム・キーフトがテクニカルディレクター候補としてある人物を挙げたが、『KieftJansenEgmondGijp』では即座に却下された。

木曜のサッカー・ポッドキャストでキフトは「ポール・ボスフェルトもいるじゃないか。彼のこと、すっかり忘れてたよ。だって、彼はゴー・アヘッド・イーグルスにいたからね」と提案した。

司会のミシェル・ファン・エグモンドは「彼はその気はないよ。裏方にいたいだけで、表舞台には向かない」と即座に否定した。

ファン・エグモンドは「彼は表舞台に立つ気はない」と述べ、ロブ・ヤンセンは「必ずしも表舞台に立つ必要はない」と反論。司会者は「フェイエノールトではそうはいかない」と結論付けた。

ボスフェルトは1997～2003年にフェイエノールトでプレーし、国内リーグとUEFAカップ（現ヨーロッパリーグ）で優勝を経験した。

キフトは「PSVのアーネスト・スチュワートもメディアにはあまり出てこない。スヴェン・ミスリンタットはよく見かけたが」とアヤックス元TDを皮肉った。ヤンセンも「彼も成果は上げていたが、20年経ってもまだ破産状態だ」とドイツ人への皮肉を忘れなかった。

フェイエノールトはテクニカルディレクター候補としてオリバー・ルーナートとデヴィ・リゴーと交渉中。具体的なオファーも提示されたとフェイエノールト・トランスファーマーケットがXで伝えている。

ルネルト氏は1.FCユニオン・ベルリンを退任し、現在はフリー。同クラブでは長年にわたり、プロサッカー部門ディレクターやスカウト部長などを務めた。リゴー氏はクラブ・ブルージュのスポーツディレクター（2024年2月～）で、交渉は数ヶ月前から続いている。