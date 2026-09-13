ダーン・ロツは、ミチェル・アブデラ・ウアザーネがアヤックスでベンチに置かれている理由は理解できると語った。FCトゥウェンテのアタッカーは、スペイン人指揮官が左ウイングのポジションでは、よりタスクを忠実にこなす選手を起用したいのだろうと見ている。

ミチェルはアヤックスの直近2試合で、左ウイングにオスカル・グルフとオリバー・エドバルセンを起用した。エドバルセンは土曜日のフォルトゥナ・シッタート戦で低調な出来に終わり、その結果、ウアザーネが途中出場でピッチに立つことになった。その後、アヤックスは1-5で勝利を収めた。

ロツはウアザーネを高く評価しており、昨季にはカイケン・カンピオン・ディビジでこのウインガーのプレーを現地で見ていた。『デ・フラーフスハップ対ヨング・アヤックスをスタジアムで見ていた。デ・フラーフスハップが勝ったけど、あの時は少しワンマンショーみたいだった』と、トゥウェンテの選手は『Goedemorgen Eredivisie』で語った。

『彼を見れば、次のステップ、あるいはより高いレベルに進む時期が来ているのは明らかだった。2人を抜いていって、3人目に止められる。でも、そんなことはあまり関係なくて、彼はただ抜き去っていった。当時は16歳だった。ウアザーネには本当にクオリティーがある』

マリオ・ベーンは、エドバルセンがウアザーネより優先されていることは理解しがたいと考えている。司会のミラン・ファン・ドンヘンは、すぐにノルウェー人ウインガーの規律面を指摘した。『守備に戻ること、幅を取ること。そういうことだ』

『誰もが、シザースを3回やる選手を起用すべきだ、と思う。でも、本当にサッカーを分かっているなら、アヤックスのあの監督のように、こう理解するはずだ。トップ下の位置に非常に創造的な選手がいるなら、サイドにはタスクを忠実にこなす選手を置いた方がいい』と、ロツはアヤックス指揮官の選択を擁護した。

『アヤックスの監督にはそれが見えているし、多くのアヤックスファンには見えていない。彼らはウアザーネをぜひ見たいと思っているが、もちろんチームにとって何がベストかを考えなければならない』と、トゥウェンテのウインガーはアヤックスの左ウイングのポジションについての分析を締めくくった。