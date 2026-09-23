アブデラ・ウアザンは、モロッコ代表への招集を受けてこの上ない喜びを示している。アヤックスに所属する17歳のウイングは、この代表期間中に自身の力を示す決意だ。

「ここに来られてうれしいですし、代表チーム、監督、選手たち、そしてこの国のすべての人のために、すべてを捧げる準備ができています。とても楽しみですし、準備はできています」と、モロッコの放送局FRMFとのインタビューで熱っぽく語った。

ウアザンはオランダを選ぶこともできた。しかし、モロッコへの思いの方が強かったと、このアヤックス所属選手は強調する。すでにモロッコの各年代別代表で複数の国際試合を経験しており、今は本格的な舞台に臨む準備ができている。

「この国のためなら命を懸ける覚悟です。2年前に僕がモロッコを選んだことは、みんな知っています。そして、それがその理由です。この2年間で、物事がいかに早く進むかを、僕たちはみんな見てきました」と、アヤックスで台頭したアタッカーは話した。

ウアザンは、大きな高揚感に包まれる一方で、浮かれすぎないよう自らを律している。まだ非常に若いこのウイングは、モハメド・ウアビ監督に対して、まだ自分を完全に証明しなければならないことを理解している。「僕はまだ17歳で、学ぶべきことがたくさんあります。でも、だからこそここにいるんです」

このサイドアタッカーは、何よりもモロッコ代表の経験豊富な選手たちから学びたいと考えている。「ここにいられるのは素晴らしいことですが、同時に学びの機会でもあります。みんなから学びたいです。すべてを捧げる準備はできています」