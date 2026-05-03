ヴォレンダムに悲劇：敗戦に加え、ファン・オーヴェレンが担架で運び出される

FCヴォレンダムは残留争いで苦戦し、ホームでSCヘーレンフェーンに0-2で敗れてプレーオフ圏の16位に沈んだ。

テルスターやエクセルシオールが好結果を残しただけに、ヴォレンダムも勝利が求められた。しかし開始8分、ヘーレンフェーンが先制。リンゴ・メールフェルトの突破からヴァシリオス・ザガリティスがパスを受け、走り込んだルカ・オイエンへ。オイエンはヘディングでネットを揺らし0－1とした。

ケイン・ファン・オーヴェレンのゴールキックからヘンク・フェールマンがベルント・クラバーブールと1対1になったが、サム・カーステンのブロックで危機は免れた。

ロビン・フェルトマン率いるチームはサイド攻撃でヴォレンダムを崩そうとしたが、クロスはほとんど脅威にならず、ホームチームは耐えた。

後半開始早々、ヴォレンダムの守備が乱れ、ザガリティスのクロスをメエルフェルトに許し、GKヴァン・オーヴェレンは好守で凌いだ。直後、ヴァン・オーヴェレンはケルステンとの衝突で足首を捻挫し、担架で退場した。

終盤は荒れた展開となり、ホームチームはビラル・オールド・チクのシュートで反撃を試みたが、クラバーブールが阻止。ロバート・ムーレンの決定機も決まらず、試合は0－2で終了した。

ヴォレンダムは総攻撃を仕掛けた。対するヘーレンフェーンは攻め手を失い、守りに専念。しかしディラン・ヴェンテの突然の追加点で試合は決まった。0-2で勝利したヘーレンフェーンはフリースラントへ帰還した。 この勝利で、ヘーレンフェーンはプレーオフ進出を確定した。