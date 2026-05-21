ヴォレンダムで大混乱：アヤックス対FCフローニンゲン戦で激しい乱闘が発生

木曜日の夜、ソーシャルメディアに、アヤックス対FCフローニンゲンのプレーオフ戦後に起きた騒動の映像が投稿された。動画には、アウェイ席にいたサポーターが仕切りを押し、アヤックスファンエリアへ侵入しようとする様子が映っている。

彼らはフェンスに押し寄せ、複数の仕切りを倒した。後ろには機動隊が展開し、事態の悪化を防いだ。

機動隊はグループを押し止め、FCフローニンゲンのバスへ退避させる。

警官は催涙ガスで群衆を押し戻し、事態は収束、治安部隊はサポーターのバリケード突破を阻止した。

この騒動は、FCフローニンゲンがサポーターの同行許可を得るために奔走した週に起きた。エダム・ヴォレンダム市は、前週のFCヴォレンダム対テルスター戦での混乱を受け、当初はアウェイサポーターの入場を禁止していた。

しかし、自治体と警察が協議し、火曜日にFCフローニンゲンサポーターの来場を容認した。ヨハン・クライフ・アレナでのコンサートのため、アヤックスはホームゲームをヴォレダムで開催している。

試合はアヤックスがダヴィ・クラッセンとジョルティ・モキオのゴールで2-0の勝利。オスカル・ガルシア率いるチームが90分間優位に立ち、フローニンゲンを圧倒した。