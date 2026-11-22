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ユヴェントスがホームでヴェネツィアを4-0で下した。アリアンツ・スタジアムでの立ち上がりは精彩を欠いたが、後半に入ると攻撃が機能し始め、セリエA19位の相手を比較的容易に退けた。

ルチアーノ・スパレッティ監督はトゥーン・コープマイネルスを先発に起用。オランダ人MFにとって、今季セリエAで5度目の先発となった。ユヴェントスは今季ここまで調子が上がらず、試合前の順位は7位だった。

前半は両チームともミスが多かった。ユヴェントスもヴェネツィアもほとんどチャンスをつくれず、スパレッティ監督は早い段階で動こうとした。ニック・ヴォルテマーデはすぐにウォーミングアップを始め、前半のうちに投入されるかと思われたが、指揮官は交代を見送った。

ヴェネツィアは可能な場面では攻めたものの、何よりもユヴェントスにほとんど決定機を与えなかった。特に前線のランダル・コロ・ムアニは存在感を示せず、エドン・ジェグロヴァとケリム・アライベゴヴィッチも攻撃であまり貢献できなかった。

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ヴェネツィアは今季、敵地でまだ勝ち点を一つも獲得しておらず、後半に状況を変える必要があった。ハーフタイムにはアライベゴヴィッチに代わってヴォルテマーデが出場し、この交代がすぐに功を奏した。

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53分、ウェストン・マッケニーが振り向きざまにシュート。ブロックされたボールがヴォルテマーデの足元にこぼれると、ドイツ人FWが強烈なシュートを叩き込み、1-0とした。

そのわずか数分後、ヴォルテマーデが再び得点に絡む。コープマイネルスがキケ・ペレスからボールを奪ってヴォルテマーデへパス。ヴォルテマーデの折り返しをコープマイネルスが冷静に決め、2-0とした。

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そこから一気に得点が重なり、間もなく3-0に。ジェグロヴァのコーナーキックをフアン・カバルが頭で押し込み、今季初ゴールを挙げた。さらにユヴェントスがPKを獲得。コロ・ムアニが確実に決め、4-0で試合を締めくくった。

この勝利でユヴェントスは12試合を終えて勝ち点21に。ACミランは11試合で勝ち点24を獲得して5位につけ、フロジノーネは同じ11試合で勝ち点20を積み上げている。ミランとフロジノーネは日曜夜に対戦する。