共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アルカディウシュ・ミリクは、かつて欧州屈指の得点力を誇るストライカーだった。しかし、ユヴェントスでは不運な事情から、もう2年以上もその得点感覚を証明できずにいる。

9月上旬、ユヴェントスが間近に迫るセリエAのシーズンに向けた登録メンバーを発表したとき、ミリクはさらなる失意を味わった。ルチアーノ・スパレッティ監督は32歳のストライカーをリーグ戦のメンバーに入れなかった。一時は期待を裏切る出来だった新加入のニック・ウォルトメイドとランダル・コロ・ムアニの後塵を拝し、ヨーロッパリーグの登録メンバーにも入れなかったため、現状で出場できるのはコッパ・イタリアだけとみられる。

だが、今季はそれすら実現していない。ミリクは現在、負傷で欠場している。またしても、だ。2022年夏にトリノへやって来て以来、イタリアの最多優勝クラブでの出場はわずか77試合。さらに痛ましいのは、2024年夏以降の出場が2試合、計34分にとどまっていることだ。それ以外の時間は負傷療養に費やしており、今では現チームの大半の選手よりも、リハビリ担当コーチのほうをよく知っているかもしれない。

裏を返せば、欠場した試合は約100に上る。重なったけがの中には、膝、ふくらはぎ、すねの重傷もある。今は筋肉に問題を抱え、再出発の機会を奪われている。そもそもメンバーに登録されていない以上、再出発の機会があると言えるかどうかも疑わしい。ユヴェントスは詳しい診断結果や離脱期間を明らかにしていないが、イタリアメディアは過負荷が原因とみている。ポーランド人ストライカーの体は、もはや練習場での負荷に慣れていないのだ。

広告 広告

夏の希望は失望に変わる。ミリクにキャリア初の苦い事態が迫る

容赦なく不運に見舞われてきたストライカーにも、夏のプレシーズンには一筋の希望が差した。オーストラリアのパースで行われたパレルモとの親善試合で、813日ぶりにゴールを決めたのだ。新たな章の始まりに見えたが、代わりに繰り返されたのは過去と同じ展開だった。オーストラリアで味わった満足感は、とうに失望へと変わっているだろう。

Related Topics

追い打ちをかけるように、新たなクラブに自分を売り込む時間もなくなりつつある。契約は今季終了後に満了する。キャリアで初めて無所属になる可能性がある。冬に獲得先が見つかるとは考えにくい。2025年4月に契約を前倒しでさらに1年延長したこと自体、驚きだった。ただし、その裏にはちょっとした仕掛けがあった。当時のガゼッタ・デロ・スポルトによると、報道されていた350万ユーロの年俸を次の2シーズンに振り分け、より低い報酬で長く選手をとどめる形にしたという。

それでも、この判断はユヴェントスが評価されてしかるべきものであり、同時にクラブ内でミリクが高く評価されていることを示していた。なにしろ当時、彼は負傷で数カ月間離脱していた。イタリア北部での好調なスタートを、もう一度取り戻せるかもしれないという希望が上回ったのだ。

広告

ミリクは2022年、まずオリンピック・マルセイユからのレンタルでユヴェントスに加入した。途中出場を主とする役割で9得点1アシストを記録し、翌年には約700万ユーロの移籍金で完全移籍を果たした。その後も出場時間が1000分を少し超えたところで、さらに8得点を挙げた。だが、けがの不運が彼を襲った。

Getty Images

ブンデスリーガでは期待外れ、アヤックスで才能が開花したミリク

一方、キャリア最高のシーズンはすでに10年以上前のことだ。バイヤー・レヴァークーゼンでは8試合無得点という振るわない時期を過ごし、リザーブチームへの配置やFCアウクスブルクへのレンタルも経験した。その後、アヤックスでは短期間で実力を証明した。レヴァークーゼンが2013年初めに、ポーランドの母国にあるグールニク・ザブジェから260万ユーロで彼を獲得した理由を示したのだ。同クラブは現在、ルーカス・ポドルスキが愛するクラブとして知られる。

広告

ミリクは2014-15シーズン、まずレンタル選手として34試合で23得点9アシストと活躍。完全移籍後もゴールを量産した。エールディヴィジだけで21得点を挙げ、さらに8得点をアシストした。SSCナポリはためらうことなく3200万ユーロで獲得し、アヤックスに約3000万ユーロの移籍益をもたらした。

イタリアでも当初は、オランダで見せた活躍を続けた。セリエA開幕から4試合で2度の1試合2得点を記録し、チャンピオンズリーグでもさらに1度達成した。だが、その後初めて暗転する。ミリクは前十字靭帯を断裂した。ナポリでの2シーズン目にも膝に重傷を負った。それでも、ポーランド代表で73試合に出場したストライカーは再び復帰を果たし、変わらぬ得点力を示した。しかし2020年夏、後に重大な結果を招く判断を下すことになる。

広告

重大な結果を招いた判断を経て、ユヴェントスへたどり着いたミリク

報道によれば、ミリクはどうしてもユヴェントスへ移籍したかったという。ASローマも有力な移籍先候補に入っていたとされる。だが、希望していた移籍はアウレリオ・デ・ラウレンティス会長の高額な要求によって実現せず、ミリク自身も1年後に満了する契約の延長を拒否した。当時のジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は彼をメンバーから外した。選手として脂が乗った年齢にありながら、ミリクはたちまち世界で最も価値の高い「スタンドの常連」になった。

「クラブからは選択を迫られた。契約するか、出ていくかのどちらかだ」。数カ月後、ミリクはポーランドメディアにそう語った。「僕は新しいことを試したい、別の場所へ行きたいと決めた。（中略）プロとしてのキャリアは短いし、僕は26歳だ。これからも成長して、もっといいサッカー選手になりたい。新たな挑戦を受け入れるには、今が適切なタイミングだと思う。僕は自分の気持ちに従う人間なんだ」

広告

結局、ミリクは2021年1月に契約を延長し、レンタルでマルセイユへ移籍。翌夏にはナポリに約1000万ユーロをもたらした。南フランスの港町でも、何度かのけがに屈することはなかった。55試合で30得点を挙げた後、念願のユヴェントス加入がようやく実現した。ただし、出場機会は期待よりはるかに少なかった。

IMAGO

アルカディウシュ・ミリク：プロとしての所属先と成績