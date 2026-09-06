『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、ブッフォンはこう語った。「私はヴォルテマーデに興味を持っている。彼のフィジカル、198センチの高さ、そして卓越した技術の組み合わせが、私の期待するほど支配的なものになるのか見てみたい」





以前に元イタリアリーグ所属選手のカール＝ハインツ・リードレ（60）がそう語っていたように、ブッフォンもヴォルテマーデに若き日のズラタン・イブラヒモビッチを重ねている。ブッフォンはかつて、このスウェーデン人の元スターと2年間にわたって「オールド・レディー」でともにプレーした。ヴォルテマーデがイブラヒモビッチのような影響力を持てるかと問われると、ブッフォンは「そう言っていいだろう。ヴォルテマーデは本当の補強になり得る」と答えた。

一方で、ヴォルテマーデとユーベのストライカー陣全般について、やや自信を見せていないのが、ブッフォンの2006年W杯優勝時のチームメート、ジャンルカ・ザンブロッタ（48）だ。 ザンブロッタは最近『ガゼッタ』でこう嘆いた。「（ランダル・）コロ・ムアニとヴォルテマーデは、2026年に合計5ゴールしか決めていない。ここで話しているのは、どこかのチームではなくユベントスなんだ」

この元DFは、ビアンコネーリの責任者であれば、この元ブンデスリーガ所属の2人のFWではなく、別のアタッカーを最前線に置きたかったようだ。「ユベントスの陣容は人員面でよく整っているが、私ならヴラホヴィッチを残すためにあらゆることをしただろう」 もっとも、このセルビア人は契約満了を迎え、長引く交渉の末に移籍金なしでベシクタシュへ移籍し、スュペル・リグに渡った。

ヴラホヴィッチ（26）を欠く一方で、おそらくヴォルテマーデとコロ・ムアニ（27）を擁して、ユーベは日曜夜の大一番でミランと対戦する。両名門クラブは、それぞれ失望に終わった前季のあと、開幕から2試合をともに制している。

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ミランでは新指揮官ルベン・アモリム（41）のもとで、たしかに「新しさの熱狂」があり、「高揚の波に乗っている」が、それでもブッフォンはユーベ有利と見る。「これほど多くの変更があれば、正しいバランスを見つけるまでには時間がかかる。ユベントスには（監督ルチアーノ・）スパレッティがすでに9か月いるという利点がある」

ニック・ヴォルテマーデのニューカッスル・ユナイテッドとの契約はあとどれくらい残っている？

ヴォルテマーデの獲得も含め、スパレッティ（67）とクラブ首脳陣は移籍市場で「並外れて良い」仕事をしたという。

ヴォルテマーデは今週初め、VfBシュトゥットガルトからニューカッスル・ユナイテッドへ7500万ユーロで移籍してから1年後、そしてプレミアリーグでの評価の分かれる1年目のシーズンを経て、レンタルでトリノへ加入した。イタリア最多優勝クラブは500万ユーロ弱の手数料を支払うが、買い取りオプションや買い取り義務はない。ヴォルテマーデのニューカッスルとの契約は2031年までとなっている。