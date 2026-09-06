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ライブ
Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「ヴォルテマーデが気になっている」：ジャンルイジ・ブッフォンがユヴェントスの新加入選手について特に注目していることとは

セリエ A
ユヴェントス 対 ACミラン
ユヴェントス
ACミラン
ニック・ヴォルテマーデ

ユヴェントスのレジェンド、ジャンルイジ・ブッフォン（48）は、ニック・ヴォルテマーデ（24）に期待を寄せている。長年にわたりビアンコネーリの守護神を務めたブッフォンは、ニューカッスル・ユナイテッドから加入した新戦力が日曜夜のセリエA注目カード、ミラン戦（20時45分）でデビューする可能性を前に、そう語った。

ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、ブッフォンはこう語った。「私はヴォルテマーデに興味を持っている。彼のフィジカル、198センチの高さ、そして卓越した技術の組み合わせが、私の期待するほど支配的なものになるのか見てみたい」


以前に元イタリアリーグ所属選手のカール＝ハインツ・リードレ（60）がそう語っていたように、ブッフォンもヴォルテマーデに若き日のズラタン・イブラヒモビッチを重ねている。ブッフォンはかつて、このスウェーデン人の元スターと2年間にわたって「オールド・レディー」でともにプレーした。ヴォルテマーデがイブラヒモビッチのような影響力を持てるかと問われると、ブッフォンは「そう言っていいだろう。ヴォルテマーデは本当の補強になり得る」と答えた。

一方で、ヴォルテマーデとユーベのストライカー陣全般について、やや自信を見せていないのが、ブッフォンの2006年W杯優勝時のチームメート、ジャンルカ・ザンブロッタ（48）だ。 ザンブロッタは最近『ガゼッタ』でこう嘆いた。「（ランダル・）コロ・ムアニとヴォルテマーデは、2026年に合計5ゴールしか決めていない。ここで話しているのは、どこかのチームではなくユベントスなんだ」

この元DFは、ビアンコネーリの責任者であれば、この元ブンデスリーガ所属の2人のFWではなく、別のアタッカーを最前線に置きたかったようだ。「ユベントスの陣容は人員面でよく整っているが、私ならヴラホヴィッチを残すためにあらゆることをしただろう」 もっとも、このセルビア人は契約満了を迎え、長引く交渉の末に移籍金なしでベシクタシュへ移籍し、スュペル・リグに渡った。

ヴラホヴィッチ（26）を欠く一方で、おそらくヴォルテマーデとコロ・ムアニ（27）を擁して、ユーベは日曜夜の大一番でミランと対戦する。両名門クラブは、それぞれ失望に終わった前季のあと、開幕から2試合をともに制している。

CM grafica Woltemade Kolo Muani 16 9Getty Images

ミランでは新指揮官ルベン・アモリム（41）のもとで、たしかに「新しさの熱狂」があり、「高揚の波に乗っている」が、それでもブッフォンはユーベ有利と見る。「これほど多くの変更があれば、正しいバランスを見つけるまでには時間がかかる。ユベントスには（監督ルチアーノ・）スパレッティがすでに9か月いるという利点がある」

ニック・ヴォルテマーデのニューカッスル・ユナイテッドとの契約はあとどれくらい残っている？

ヴォルテマーデの獲得も含め、スパレッティ（67）とクラブ首脳陣は移籍市場で「並外れて良い」仕事をしたという。

ヴォルテマーデは今週初め、VfBシュトゥットガルトからニューカッスル・ユナイテッドへ7500万ユーロで移籍してから1年後、そしてプレミアリーグでの評価の分かれる1年目のシーズンを経て、レンタルでトリノへ加入した。イタリア最多優勝クラブは500万ユーロ弱の手数料を支払うが、買い取りオプションや買い取り義務はない。ヴォルテマーデのニューカッスルとの契約は2031年までとなっている。

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