ヴェールマン、欧州王者の助言で「PSVを離れ、このトップリーグへ」。

ジョーイ・フェールマンは今シーズン限りでPSVを退団する見込みだ。ヴォレンダム出身のMFにはプレミアリーグも選択肢だが、アーノルド・ミュレンは「彼はイタリアで成功する」と語る。

「彼はイタリアに行くべきだ」と、アヤックス、イプスウィッチ・タウン、マンチェスター・ユナイテッドでプレーした元MFは『Voetbal International』のインタビューで語った。「多くのオランダ人が成功しており、彼のプレースタイルに合っている。」

現役時代にイングランドで成功したミュレンはプレミアを評価しつつも、「イタリアなら彼のスタイルが活きる。ブレントフォードがオファーしたように、実力は認められている」と語る。

「下位に沈むチームではなく、力を発揮できるクラブを選ぶべきだ」と、1月にフェネルバフチェがオファーしたことも知るムレンは繰り返す。「フェネルバフチェも大クラブだが、ジョーイにはビッグリーグでプレーしてほしい。例えばセリエAのユヴェントス、インテル、ローマのようなチームだ。」

さらに、ミュレンはマルテン・デ・ローンがアタランタで成功した例を挙げ、「デ・ローンはアタランタで大きな存在になっている。ジョーイも同様にして成長できるはずだ」と語った。

「彼がヴォレンダム出身だから言うわけではない。能力があるからだ」と88年欧州王者は語った。フェールマンはPSVと2028年半ばまで契約しており、Transfermarktの推定市場価格は2700万ユーロだ。