ヴェーホルスト、ある人物に深く失望：「そのせいで、多くの誹謗中傷を受けた」

ウォウト・ヴェグホルストはアーノルド・ブルギンクに深く失望している。FCトゥウェンテの新加入ストライカーは、2年前にエンスヘデへの復帰が実現しなかった理由について、元テクニカルディレクターがもっと早く説明すべきだったと主張している。ヴェグホルストによれば、そうしていればサポーターからの多くの否定的な反応を避けることができたはずだという。

ウェグホルストは2024年夏、トゥウェンテ復帰を強く望んでいた。当時「夢はトゥウェンテでプレーすること」と公言したが、移籍は実現せず、代わりにアヤックスと契約。この判断が、ファンから激しい批判を招いた。

移籍が頓挫した理由は最近になって判明した。ヴェグホルストはクラブの公式チャンネルで「バーンリーがトゥエンテには払えない移籍金を要求した」と明かしていた。ブルギンクもESPNで詳細を説明した。

「不確定要素が多く、移籍金も高すぎた。当時、サム・ラマーズを獲得できる可能性があったため、我々は彼を選んだ」とブルギンクは説明した。

だが、この説明はヴェグホルストにとって遅すぎた。彼は『デ・テレグラーフ』紙に「もう少し早く説明があれば、多くの批判は避けられた」と語った。「ブーイングは辛かった。強がっても、気持ちの良いものではない」。

自身のアヤックス移籍がトゥウェンテ・サポーターにとって敏感な問題だったことは理解している。それでも、その結果生まれたイメージは不当だったと感じる。「すべては不必要だった。私はいつも、やがて真実が明らかになると信じていたし、最近になってようやくそうなった」

その一方で、ヴェグホルストは自身の入団会見での発言が感情を煽ったと認め、「もっと明確に伝えるべきだった」と振り返る。

「アヤックスの入団会見で『ヨハン・クライフ・アレナでプレーすることが夢だった』と発言し、トゥウェンテで不和を招いた」と彼は振り返る。「子供の頃から、休暇の帰りにスキポール空港からアレナの横を通るたびに、僕は兄弟たちに『将来、ここでサッカーをするんだ』と言っていた。 その真意は「エールディヴィジでプレーする」という意味だった」と説明する。騒動はあったが、ヴェグホルストは「アヤックスでプレーできたことを今も誇りに思う」と語っている。