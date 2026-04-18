ヴェーホルストは感心しない。「彼の成績に引けを取らない」

ヒューゴ・ボースは先日、オランダ代表W杯メンバーにNECのFWブライアン・リンセンを選ぶべきだと主張した。彼は空中戦でアヤックスのFWウォウト・ウェグホルストより優れているという。これに対しリンセン本人が反応を示した。

「彼は賢く、狡猾で、目に見えない押し込みをする。代表スタッフが『彼はカンファレンスリーグ決勝で負けただけだ』と語るのも聞こえる」とボースは2022年の決勝に言及した。当時リンセンはフェイエノールトの一員としてASローマに0-1で敗れていた。 「リンセンは愛想がよく、笑顔を絶やさない。社交的で献身的だ。まさにウェグホルストが持たないすべてを備えている」

リンセンはボストの主張やNECファンが「リンセンを代表に」と歌うことにも笑ってこう語る。「ウェグホルストの数字を見れば、自分は引けを取らない。ヘラクレス相手にしか決めていないわけではない。でも、深刻には受け止めていないよ」。

35歳のベテランは「ブンデスリーガに行くチャンスもあったが、その後も良いシーズンを重ねたのに主要リーグからオファーはなかった。何かが欠けていたのだろう」と語り、キャリアを最大限に活かしたかと問われると「そう思う」と答えた。

リンセンにとって頂点への道は長かった。「フォルトゥナでエールディヴィジ1部キャリアをスタートし、フェイエノールトでも価値を示した」

日曜にはNECとともにKNVBカップを勝ち取り、努力の花を咲かせたい。「兄エドウィンは小さなクラブで2度昇格し、僕より多くのお祝いをした。日曜、ようやく僕も祝えることを願っている。」