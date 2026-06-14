ヴェーホルストはアヤックスを去るようだ。「すでに新居を探している」

ワウト・ヴェグホルストはベンフィカから強い関心を寄せられている。ジャーナリストのムニール・ブアリン氏が日曜日にVersuzの「WK Livestream」で伝えた。契約満了で今夏アヤックスを去る見込みの33歳ストライカーは、ポルトガル移住も視野に入れているという。

「ベンフィカが熱心に彼を追っているという確かな情報があります。私が聞いたところでは、ウェグホルストはすでにポルトガルで住宅を見学しているそうです」と、ブアリンはアヤックスおよびオランダ代表のこの長身ストライカーをめぐる状況を説明した。

「確証はないが、信頼できる筋からの情報だ。ベンフィカが今後、具体的な動きを見せる可能性は否定できない。彼らは彼に特定の役割を期待しているのだろう」

ウェグホルストの契約は6月30日に満了し、移籍金なしで獲得できる。

アルゲメン・ダグブラッド紙は、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフが2024年に加入したヴェグホルストの「勝者のメンタリティ」に感銘を受けていると報じた。契約延長につながるかはまだ不明だ。

本人も去就を予感している。「ここ2年間は素晴らしかった。東部の少年として、ここでプレーできたことを誇りに思う」と数週間前、ESPNに語った。

「自分の将来については考えている。現時点ではアムステルダムに残る具体的な話はない。どうなるか様子を見よう。今はワールドカップに集中している」と、グループステージで日本と対戦するオランダ代表として準備を進めるヴェグホルストは語った。

海外でのプレー経験が豊富なウェグホルストは、ドイツ、イングランド、トルコ、そしてマンチェスター・ユナイテッドでも活躍した。