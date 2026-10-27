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ボルシア・ドルトムントは2点のリードをふいにし、古巣を相手にしたニクラス・フュルクルクに痛手を与えられた。それでも終盤の劇的な展開で、DFBポカールのベスト16進出を決めた。

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ボルシア・ドルトムントは、ノックアウト方式の試合の激しさが凝縮された一戦を制し、DFBポカールのベスト16進出を決めた。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは序盤からボールを支配し、2-0のリードを奪った。開始17分までにセール・ギラシとカーニー・チュクウェメカが得点した。

それでもヴェルダー・ブレーメンは脅威を与え続け、グレゴール・コベルにたびたびセーブを強いた。試合は、かつてドルトムントでプレーしたFWニクラス・フュルクルクが投入された後、60分過ぎに動いた。ドイツ代表FWは65分にPKを決めると、その3分後にはペナルティーエリア外から低いシュートを放ち、同点に追いついた。

3分間の2ゴールで、余裕のある展開だった試合は緊迫したものに変わった。しかし、最後に決着をつけたのは途中出場のマルセル・ザビッツァーだった。後半アディショナルタイム3分、右足のFKをカーブをかけてゴール上隅に決め、ドルトムントを延長戦から救った。

『GOAL』がジグナル・イドゥナ・パルクでのドルトムントの選手たちを採点する。

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GK＆守備陣

グレゴール・コベル（7／10）： 前半はマルコ・グリュルとセドリック・イッテンのシュートを防いでドルトムントのリードを守り、後半もイッテンとユーリ・レヘールの好機を阻止した。計4セーブを記録したが、フュルクルクの2得点はいずれも防ぎようがなかった。

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ジョアン・ガドゥ（8／10）： 高く評価されるDFが印象的なプレーを披露。試合を読む力を見せ、前半終了間際にはギラシがヘディングでわずかに枠を越えるシュートを放った好クロスを送った。

ヴァルデマール・アントン（8／10）： 3バックの中央で圧倒的な存在感を示した。対人戦で強さを発揮し、前半にはフェリックス・ヌメチャの好機を演出。終盤には自身もヘディングで決勝点に迫ったが、シュートはブロックされた。

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ニコ・シュロッターベック（8／10）： 積極的なプレーを見せた主将は、スピードを生かしてカウンター攻撃を封じ、中盤に上がって攻撃の起点にもなった。序盤にはジョーイ・フェールマンのクロスに頭で合わせたが、シュートはブロックされた。

中盤＆ウイングバック

ユリアン・リエルソン（6／10）： 評価の分かれる出来だった。ギラシの先制点を生んだ正確なアシストを記録し、右サイドでは精力的に動き続けた。一方、ミック・シュメットゲンスへの軽率なチャレンジで64分にPKを献上し、警告も受けてブレーメンの反撃を招いた。71分にダニエル・スヴェンソンと交代した。

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フェリックス・ヌメチャ（7／10）： 中盤の底で効率的にプレーし、3バックを守りながらボールを動かし続けた。前半にはカール・ハインを脅かすシュートを放ち、後半アディショナルタイムにはザビッツァーの決勝点につながるFKを獲得した。

ジョーイ・フェールマン（7／10）： ダブルボランチの一角として巧みにボールを動かし、序盤にはシュロッターベックのヘディングにつながるクロスを供給した。後半早々に警告を受け、71分にザビッツァーと交代した。

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マクシミリアン・バイアー（7／10）： ウイングバックとして左サイドで献身的に働き、走り込みでブレーメンの守備を広げた。後半にはヌメチャのシュート機会を演出したが、自身のロングシュートは大きく枠を外れた。

攻撃陣

ジョーブ・ベリンガム（7／10）： 序盤のドルトムントに必要だった創造性をもたらした。2点目では正確なヘディングのパスでチュクウェメカを見つけ、アタッキングサードの狭いスペースでも活発に動いた。

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カーニー・チュクウェメカ（8／10）： 前半45分間で際立った選手だった。落ち着きを見せ、右足のシュートをゴール上隅に突き刺してドルトムントの2点目を記録。序盤に打撲を負いながらも、中盤と攻撃陣を見事につないだ。71分にイーサン・ヌワネリと交代した。

セール・ギラシ（8／10）： 決定力を発揮し、勝負を左右した。開始わずか6分、リエルソンのパスから左足で鋭く決めて先制点を挙げた。前半終了間際にはヘディングで2点目に迫り、前線を見事にけん引。84分にファビオ・シウバと交代した。

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途中出場選手＆監督

マルセル・ザビッツァー（8／10）： 71分にフェールマンに代わって出場。後半アディショナルタイム3分、カーブをかけたFKをゴール左上隅に決め、波乱のカップ戦に決着をつけた。

イーサン・ヌワネリ（6／10）： 攻撃に活力を与えるため、チュクウェメカに代わって投入された。精力的にプレーし、カップ戦の激しさにも気後れしなかった。

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ダニエル・スヴェンソン（6／10）： リエルソンに代わって右ウイングバックに入り、終盤には前線へ出た。ペナルティーエリア内からのシュートは枠を外れたが、アントンのヘディングシュートがブロックされた場面ではクロスを供給した。

ファビオ・シウバ（採点なし）： 84分にギラシに代わって出場した。

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ニコ・コヴァチ（7／10）： 3-4-2-1の布陣で序盤はドルトムントに主導権をもたらしたが、フュルクルクの投入後、チームは大きく揺らいだ。同点に追いつかれた直後の3枚替えで立て直し、ザビッツァーが決勝点で起用に応えた。



