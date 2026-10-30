この左ウイングは、所属するイタリア1部クラブがACミランを4-2で破る番狂わせの一戦でセリエA初先発を果たし、勝利の立役者となった。ムバングラはそれまでの3試合での出場時間がわずか計14分にとどまり、無得点だったが、この試合で一気にハットトリックを達成した。

イタリアメディアがその圧巻の活躍を絶賛する一方、ムバングラ本人も幸運を信じられない様子だった。試合後、「正直、今でも信じられません。すべてが素晴らしい夢の中にいるようです」と語り、「間違いなく、人生最高の夜でした！」と続けた。

ムバングラは今夏、ブレーメンからの期限付き移籍でボローニャに加入した。2025年夏にユヴェントスから移籍金1000万ユーロでブレーメンに加入して以降、同クラブでは27試合に出場し、今回のミラン戦と同じ3得点を挙げていたものの、高い期待には遠く及ばなかった。今後数週間から数カ月にわたって今回のような活躍を続けられれば、ブレーメンも大きな損失を免れられるかもしれない。

ブレーメンに臨時収入？サミュエル・ムバングラの買い取りオプション額は

報道によると、ボローニャは22歳のムバングラについて、1250万ユーロの買い取りオプションを確保した。さらに、レンタル料として200万ユーロがブレーメンに支払われた。ティウネ監督は、双方にとって利益のある状況だと語った。

ブレーメンの指揮官は「驚いてはいません。彼に可能性があることは、私たちはずっと分かっていました」と述べ、こう説明した。「彼に可能性があることは、私たちはずっと分かっていました。その力を引き出すのは、サム本人にとっても私たちにとっても、いつも少し難しいことでした。それでも、彼が本当に優れたサッカー選手だという確信は今もあります。最初の年には、文化になじめず、家族と離れて寂しい思いをしていたという問題もありました」

さらにティウネ監督は、この攻撃的選手のブレーメン復帰にも門戸を開いた。「私が喜んでいるのは間違いありません。彼にはメッセージを送り、個人的に祝福しました。私たちは険悪な関係で別れたわけでもありません。彼はヴェルダー・ブレーメンの選手です。最高の状態で戻ってくるなら、夏にここにいる全員に自分の実力を示してくれることを願うばかりです」と付け加えた。

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一方、ボローニャはこの勝利で順位表の下位から11位まで浮上した。期待外れのシーズン序盤を過ごし、第4節後にドメニコ・テデスコを電撃解任した後、後任のラッファエレ・パッラディーノ監督の下でチームは徐々に立て直している。先週末にはカリアリに2-0で勝利。土曜日にはACモンツァとの対戦が待っている。