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ヴェルダー・ブレーメンは、ドイツ代表ニクラス・フュルクルクの長期的な残留に正式に関心を表明した。ベテランストライカーはイングランドでの苦しい時期を経てブンデスリーガに復帰し、現在は期限付き移籍中にゴールを量産している。

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ティウネ監督、完全移籍での獲得に関心を示す

ブレーメンのダニエル・ティウネ監督は、今季終了後もフュルクルクをヴェーザーシュタディオンにとどめたいという思いを隠していない。33歳のFWはレンタル移籍でクラブに復帰して以来、目覚ましい活躍を見せ、近年安定感を欠いていた攻撃陣を活性化させている。ティウネ監督は、この関係を今後も長く続けたいという思いがクラブ内で共有されていると考えている。

フュルクルクの影響は即座に表れ、疑いようのないものとなった。今季最初の9試合で9得点を挙げ、現在ブンデスリーガの得点ランキングで首位に立っている。「その希望は、すべての関係者に伝わっていると思う」と、ヴェルダーの指揮官は『Transfermarkt.de』のインタビューで語った。『Sky Germany』が報じている。「クラブとしても、監督である私も、ニクラス本人も、夏以降も一緒にやっていきたいと強く思っている」

ウェストハム・ユナイテッドの存在

ブレーメンの意向は明確だが、フュルクルクがウェストハム・ユナイテッドとの契約を残していることが状況を複雑にしている。このストライカーは2024年にボルシア・ドルトムントからロンドン・スタジアムへ2700万ユーロという高額の移籍金で加入したが、ウェストハムが現在イングランド2部に所属していることで、今後を巡る状況は変わった。完全移籍を実現するには、関係する3者の間で複雑な合意が必要となる。

ティウネ監督は、特に移籍に伴う金銭面など、今後の障壁をすぐに認めた。イングランドのクラブに売却の意思があるか、また関係者それぞれにどれだけの資金力があるかが、結果を左右すると指摘した。「彼らは何を望み、何をする用意と能力があるのか。そして私たちも正直にならなければならない。私たちには何ができ、ニクラスにはどんな用意があるのか」。指揮官は移籍の実現に向けた課題について、そう問いかけた。

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ブレーメン首脳陣は慎重ながら楽観的

ブンデスリーガのクラブがしばしば直面する財政的な制約はあるものの、ブレーメン首脳陣は慎重ながらも楽観的な見方を保っている。スポーツディレクターのクレメンス・フリッツとマネージングディレクターのクラウス・フィルブリーは、ともに以前から完全移籍への支持を表明している。フィルブリーは、保有元クラブであるウェストハムが有利な立場にある一方、最終的な決定にはリーグでの順位を含むさまざまな競技面の要素が影響し得ると指摘した。

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「もちろん、ウェストハムという重要な第三者も関わっている。最終的には所属リーグも影響する。それでも、最終的に獲得を実現できると慎重ながら前向きに考えている」と、フィルブリーは『Bild』に語った。

英雄の復帰は正しい決断だった

フュルクルクをブレーメンに呼び戻す決断は、クラブ首脳陣にとって計算の上でのリスクだったが、大きな成果をもたらした。ティウネ監督は移籍案への当初の反応を振り返り、代表チームのストライカーとの再契約が初めて提案された際には「どこでも歓迎されたわけではなかった」と述べた。しかし、FWの驚異的な得点ペースによって、世論はたちまち好意的なものに変わった。

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指揮官は最後にクラブの補強戦略を称賛し、特にレンタル移籍の実現に向けたスポーツディレクターの働きを強調した。ティウネ監督は、このストライカーの現在の活躍が「クレメンス・フリッツの決断が間違いなく正しかったこと」を示していると語った。