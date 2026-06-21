ヴェルウェイはライアン・グラヴェンベルクについて明確な見解を持っている

『デ・テレグラーフ』のオランダ代表ウォッチャー、マイク・フェルウェイは、ドニエル・マレンを批判しつつもチームメイトには前向きだ。スウェーデン戦（5-1）ではライアン・グラヴェンベルクの中盤での活躍を指摘した。

「ボールを持つと非常に良かったが、持たないと悪かった。中盤も同様だ」とヴァレンティン・ドリーセンは『キック・オフ』で分析した。

「中盤と守備陣はスウェーデンの走力に苦戦し、大きなスペースを与えた。相手はそこを簡単に突破した」とハーフタイム直前の状況を説明した。

「原因は中盤の配置にもある。グラフェンベルクもその一人だ。とはいえ、彼が優れた選手であることは変わらない。疑う理由は何もない」と述べ、リヴァプールで成長した彼がオランダ代表の定位置を確保していると結論づけた。

フェルウェイは、EURO 2024で控えだったグラヴェンベルクが、リヴァプールで成長し代表でも不可欠になったと指摘する。

「ブロッビーとガクポはゴールで注目されているが、グラヴェンベルクも非常に良いプレーをした」と、スウェーデン戦の大勝に貢献した彼を称えた。

グラフェンベルフは日本戦とスウェーデン戦で連続先発。中盤はフレンキー・デ・ヨングとティジャニ・レインドースと組んだ。