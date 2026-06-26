ヴェルウェイの辛辣な発言：「オランダ代表から彼を解任すべきかもしれない」

オランダ代表がまたセットプレーで失点したことに、マイク・フェルウェイ氏は懸念を示している。『デ・テレグラーフ』紙の代表ウォッチャーである同氏は、ポッドキャスト『Kick-Off』でロナルド・クーマン監督に断固とした対応を求めた。

日本戦（2－2）では終盤のCKからヘディングを許し勝ち点2を逃した。木曜深夜に行われたチュニジア戦でもハゼム・マストゥーリのCKをヘディングで決められ一時同点に追われたが、最終的には3－1で勝利した。

フェルウェイは「大会前にクーマン監督がセットプレー担当のアドバイザーに触れていた。正体は不明だが、その人物を解任すべきかもしれない」とグループリーグ最終戦後に語った。

彼は今回のW杯でオランダ代表が抱える深刻な問題を指摘する。「W杯の舞台で、日本やチュニジアのような強豪ではない相手にさえCKから失点するのは由々しき事態だ。 セットプレーでの失点は、大会敗退につながる恐れがある。クーマンは、そのスペシャリストが誰なのか、そろそろ明かすべきだ」

一方、同僚のヴァレンティン・ドリーセンは選手自身に責任があるとし、「問題はセットプレー担当コーチではなく選手だ。オランダはむしろセットプレーで多くの得点を挙げている」と反論した。

「選手たちは自分の役割を果たすべきだ。これは鋭さと集中力の問題だ」と、カンザスシティで行われたグループF最終戦を観戦したドリッセンは結論づけた。

グループリーグで7ポイントを挙げたオランダは、決勝トーナメント1回戦でモロッコと対戦する。メキシコ・モンテレイでの試合は、月曜から火曜にかけて深夜3時にキックオフ予定だ。