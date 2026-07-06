マイク・フェルウェイ氏は、今後数週間でアヤックスに追加の移籍動きがあると見込む。同氏はフリーエージェントのデイリー・ブラインドの交渉もまもなくまとまると予測する。

「彼は加入するだろう。ただ、状況は数週間前と変わっていない。当時、アヤックスとブラインドが合意に達する意向が表明されていた。ただ、まだ正式な契約書は交わされていない。最終的には、おそらくかなり早く契約が成立するだろう」と、フェルヴェイは『デ・テレグラーフ』紙の『キックオフ』欄で予測している。

加入が遅れている理由については、「移籍市場では短期間で多くのことが起こる。ジョルディ・クライフは現在、数人の大物選手獲得に取り組んでいると思う。ブラインドの件も近いうちに決着する」と説明した。

ミチェルは Blind を強く欲しており、スタメン争いのチャンスもあると見る。

父ダニー・ブラインドは『ヘット・オランジェ・カフェ』で「正直、わからない。可能性は低いと思うが、確証はない」と語った。

ブラインド（36）は過去に2度アヤックスでプレーし、マンチェスター・ユナイテッドやバイエルン・ミュンヘンでも活躍した。2023年からはジローナでミチェルと共闘していた。