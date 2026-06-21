オランダ代表のフォワード、ドニエル・マレンのレギュラーが危ぶまれている。マイク・フェルウェイは「このままではマレンがベンチに追いやられる可能性がある」と指摘する。マレンは今大会まだ得点がなく、土曜のスウェーデン戦（5-1）で好調を示した他のフォワードとの競争が激化している。

「このままではマレンが犠牲になり、チュニジア戦でベンチに追いやられる恐れがある」と、オランダ代表が5得点を挙げた直後、ヴェルウェイは『デ・テレグラーフ』紙のポッドキャスト『Kick-Off』で語った。

同僚のヴァレンティン・ドリーセンは「クーマン監督はマレンの守備に不満があり、だからこそ交代させた」と説明した。さらに「サマーヴィルは その役割をはるかにうまくこなす。コンディションが良ければ、より確実な選択肢だ」と続けた。

ヒューストンでのスウェーデン戦前半に2得点を挙げたブロベも、本人は「まだ何も決まっていない」と語る。

ドリーセンは「ブロッベイの集中力を保つためか、あるいは次戦の相手に合わせて別のFW起用も検討しているのかもしれない。とはいえ、2得点を挙げたFWをベンチに置くのは難しい」と分析した。

守備が脆弱なスウェーデン戦では、ガクポも2得点。マレンに代わって出場したサマーヴィルも終盤に1得点し、W杯2得点目をマークした。

オランダは木曜から金曜未明、グループF最終戦でチュニジアと対戦する。すでに敗退が決まっているエルヴェ・ルナール率いるチュニジアは、日本代表に0-4で大敗した。