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ユヴェントスのFWニック・ヴォルテマーデは、日曜日にヴェネツィアを4-0で下した試合で、チームメイトのランダル・コロ・ムアニにPKを譲った判断を特別なことではないと語った。すでにこの試合で得点していたドイツ人FWは、フランス人FWにPKを任せた。

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アリアンツ・スタジアムで見せた無私の行動

日曜日の午後、ヴォルテマーデは途中出場からユヴェントスを勢いづけ、ヴェネツィアに 4-0で大勝する 原動力となった。個人としても輝きを放ったが、試合後に注目を集めたのは、24歳のFWが終盤のPKをコロ・ムアニに譲ったスポーツマンシップあふれる場面だった。フランス代表FWは12ヤード（約11メートル）からのキックでフィリップ・スタンコヴィッチの逆を突き、ユヴェントスの大勝を決定づけた。

ヴォルテマーデは自らPKを蹴って得点を重ねようとしているように見えただけに、譲る判断はひときわ目を引いた。しかし、代わりに選んだのは、この試合までリーグ戦での得点に苦しんでいたストライカーのパートナーを支えることだった。試合後、ヴォルテマーデは、自分の行動が特別なものだった、あるいは特定の印象を与えるためだったとの見方をすぐに否定した。

「前回は彼が僕にボールをくれた。僕たちにはどちらも自信が必要なんだ。助け合える機会があれば、助け合う。彼にボールを譲った『いい人』のように振る舞うつもりはない。僕にとっては普通のことだった。彼はいい人だ。PKを引き受けて、蹴ったんだ」と、FWは『DAZN』に説明した。『Football Italia』が伝えている。

後半に流れをつかむ

この勝利はユヴェントスにとって重要なものだった。特に前半は動きが鈍く、ホームの観客からブーイングを浴びていた。代表ウィーク明けは強豪にとっても難しいことが多く、ユヴェントスは前半、粘り強いヴェネツィアの守備を崩すのに苦労した。しかし、ヴォルテマーデの投入で試合の流れは一変し、ホームチームはついに決定力を発揮した。

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「重要な勝利だ。代表ウィークの後は、再びリズムをつかむのがいつも難しい。難しい試合になると分かっていたけど、後半はかなりうまくプレーし、大事な場面で得点できたと思う」とヴォルテマーデは付け加えた。

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コロ・ムアニが感謝を示す

コロ・ムアニも、その行動の大きさをすぐに認めた。ベストフォームを取り戻そうとしている時期に、再び得点を記録することができたためだ。フランス人FWは今季、安定したプレーに苦しんでいるが、チームの長期的な構想において重要な存在であり続けている。試合終盤、チームメイトが個人の数字よりもチームの成功を優先したことに、ストライカーは感謝した。

「あのゴールを僕にくれたのは、僕にとってプレゼントだった。本当にうれしい。彼は僕の仲間だ」とコロ・ムアニは語った。2人の連係は、今後のチームにとって重要なポイントになりそうだ。さらに「君がいいプレーをすれば、僕もいいプレーができて、みんなが勝つ」と述べ、チームの結束の重要性を強調した。

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アリアンツ・スタジアムでのブーイングに言及

最終的には大差がついたものの、ホームチームにとって常に楽な試合だったわけではない。ハーフタイムにはサポーターのいら立ちが聞こえたが、ヴォルテマーデは、最終的に先制点を奪う鍵となったのは忍耐と勇気だったと考えている。4-0というスコアだけを見れば簡単な試合に思えるかもしれないが、ピッチ上では規律ある相手との厳しい戦いだったと指摘した。

「もちろん、僕たちはいつも勝って、ファンにいいエネルギーを届けたいと思っている。でも、相手を崩してチャンスをつくるには時間がかかることもある。それがサッカーだし、僕たちは勇敢でなければならない。試合は90分間ある。4-0という結果を見れば簡単な試合だったと思うだろうけど、簡単な試合なんてない。僕たちには力があるし、解決策を見つけられる」とFWは締めくくった。